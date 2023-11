SV Rojava gewinnt Spitzenspiel gegen SC Gradisce klar

Details Sonntag, 19. November 2023 20:32

SV Rojava stellte Gradisce ein Bein und schickte den Tabellenprimus im Spitzenspiel mit 4:0 nach Hause. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Rojava als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Damit schließt der Ligazweite Rojava zum Tabellenführer auf und liegt jetzt zwei Punkte zurück. Die Herbstmeisterschaft ist also noch nicht entschieden, da noch zwei Runden zu spielen sind. Auch Kurd Wien - ein Spiel weniger - kann noch Herbstmeister werden.

Doppelschlag für Rojava

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Essam Habib war gleich zweimal zur Stelle (23./28.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Ahmed Ali Ayyan einen weiteren Treffer für SV Rojava. SV Rojava hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Gradisce kann nicht zulegen

Eigentlich war SC Gradisce schon geschlagen, als Aref Khalaf das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (60.). Letztlich feierte SV Rojava gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

SV Rojava machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. SV Rojava knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Rojava neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist SV Rojava so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Gradisce 30 Zähler zu Buche.

Nach SC Gradisce stellt SV Rojava mit 56 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

SV Rojava tritt kommenden Samstag, um 13:45 Uhr, bei ASK Erlaa Torpedo 03 an. Bereits einen Tag vorher reist Gradisce zu FC Akdenizgücü Wien.

Aufstellungen:

Rojava: Ahmed Kornasan, Aras Ismail (K), Abdullah Al Psies, Ahmed Suleyman, Mahamed Araale, Essam Habib, Aref Khalaf, Abdul Satar Abdullah, Ahmad Ali, Ahmed Ali Ayyan, Avan Murad



Ersatzspieler: Mahmoud Shekhe, Umer Almustafa, Yaasin Mohamud, Mohamad Alali, Haider Khatee, Bashir Mohamud



Trainer: Sanad Romi

Gradisce: Christian Planitzer - Dominik Direder, Mattias Hahn, Christoph Martin - Michael Bender (K), Manfred Drnovsky, Marwin Mitteregger, Laurenz Hajek, Dominik Polster - Marco Rauscher, Dominic Kratochvil



Ersatzspieler: David Balogh, Daniel Kristl, Maximilian Münzer, Philipp Schroll, Bastian Pacult, Gabriel Caiman



Trainer: Maximilian Münzer , BA

1. Klasse A: SV Rojava – SC Gradisce, 4:0 (3:0)

60 Aref Khalaf 4:0

44 Ahmed Ali Ayyan 3:0

28 Essam Habib 2:0

23 Essam Habib 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.