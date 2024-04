Penzinger SV bezwingt FC Mariahilf und prolongiert Siegesserie

Details Sonntag, 14. April 2024 21:28

Penzinger SV kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Mariahilf. Pflichtgemäß strich Penzinger SV gegen FC Mariahilf drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Mariahilf geendet.

Blitzstart der Penzinger

Die Gäste starten besser und druckvoll ins Spiel. Der Penzinger SV ging durch Metehan Karakoyun in der 13. Minute in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Penzinger nachlegen, was auch gelingt. Erwin Lehner erhöhte für die Gäste auf 2:0 (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Mariahilf verkürzt

Im zweiten Durchgang können die Mariahilfer dann völlig überraschend auf 1:2 verkürzen. Bruno Hötsch witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für FC Mariahilf ein (53.). Damit ist wieder Spannung drin. Die Gastgeber riskieren jetzt mehr, wollen den Ausgleich erzielen. Daraus wird aber nichts. Im Gegenteil: Miriton Ujkani stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff in Folge eines Konters den Stand von 3:1 für Penzinger SV her (86.). Am Schluss gewann Penzinger SV gegen Mariahilf.

FC Mariahilf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als sechs Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der Gastgeber geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 15, mittlerweile hat man Platz elf der Rückrundentabelle inne. Wann bekommt Mariahilf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Penzinger SV gerät man immer weiter in die Bredouille. 23:125 – das Torverhältnis von FC Mariahilf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mariahilf alles andere als positiv. FC Mariahilf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nachdem Penzinger SV die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Penzinger SV aktuell den zweiten Rang. Trotz des Sieges bleibt Penzinger SV auf Platz sechs. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Penzinger SV derzeit auf dem Konto. Penzinger SV ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mariahilf stellt sich am Sonntag (18:00 Uhr) bei SV Rojava vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Penzinger SV SC Wiener Victoria 1b.

Stimme zum Spiel:

Helmut Cesnek (Trainer Penzinger SV): "Die Bedingungen waren alles andere als ideal, deshalb freut es mich umso mehr, dass wir uns die drei Punkte in Simmering sichern konnten. Ich bin stolz darauf, wie sich die Mannschaft den Gegebenheiten gestellt und sich als Einheit präsentiert hat. Wir nehmen diese Erfahrung mit, bauen darauf auf und fokussieren uns auf die kommenden Herausforderungen.”

Aufstellungen:

Mariahilf: Max Geromin, Rafael Schönauer, Sergio Daza Avalos, Tim Röhrig (K), Teo Gutmann, Alexander Krach, Andrej Todorovski, Krystian Szpiczak, Moslim Sardari, Valentin Petzelbauer, Bruno Hötsch



Ersatzspieler: Michael Grassl, Said Salim, Frederic Stanek, Blazej Sporys



Trainer: Jürgen Sladek

Penzinger SV: Matthias Koppmann - Metehan Karakoyun, Ugljesa Cuso, Florent Berbati, Ivan Kemec, Armin Lehner - Mario Jovanoski, Erwin Lehner, Miriton Ujkani (K) - Stamen Manchev, Michael Nowak



Ersatzspieler: Filip Milanov, Roberto Divkovic, Hadi Mohammad, Mario Brdanovic



Trainer: Helmut Cesnek

1. Klasse A: FC Mariahilf – Penzinger SV, 1:3 (0:2)

86 Miriton Ujkani 1:3

53 Bruno Hötsch 1:2

35 Erwin Lehner 0:2

13 Metehan Karakoyun 0:1

Details

