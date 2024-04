FC Kurd Wien kommt bei Akdenizgücü Wien nicht über Remis hinaus

Details Mittwoch, 17. April 2024 21:49

Vor zwei Wochen wurde das Spiel wegen unschönen Worten (wir berichteten) abgebrochen, nun fand es aber statt. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich FC Akdenizgücü Wien und FC Kurd Wien mit 1:1. Akdenizgücü Wie zog sich gegen FC Kurd Wien achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben. Das Titelrennen ist weiterhin hochspannend - die ersten vier Klubs der Tabelle, darunter auch der Vierte Kurd, der zwei wichtige Punkte nicht holen kann, ist nur durch drei Punkte getrennt.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Dahoud Youssef brachte FC Kurd Wien in der 35. Minute in Front. Eigentlich hatten die Gastgeber einen Einwurf, danach ging es aber ganz schnell und es stand 1:0. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang riskiert der Gastgeber dann mehr und sollte auch zum Ausgleich kommen. Schöner Angriff über die Seite und in der Mitte war Gökhan Ekinci zur Stelle und markierte das 1:1 von FC Akdenizgücü Wien (69.). Sein Schuss wird noch abgefälscht. Am Ende sicherte sich das Heimteam mit diesem 1:1 einen Zähler.

Akdenizgücü Wie weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Prunkstück von FC Kurd Wien ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 15 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich FC Kurd Wien bisher geschlagen. FC Kurd Wien blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Am 19.04.2024 empfängt FC Akdenizgücü Wien in der nächsten Partie FC Eintracht Wien. Schon am Sonntag ist FC Kurd Wien wieder gefordert, wenn FC Polska zu Gast ist.

Serhat Ekinci (Sportlicher Leiter Akdenizgücü): "Es war ein gutes und schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ich bin der Meinung, dass das Remis am Ende das gerechte Ergebnis ist."

1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – FC Kurd Wien, 1:1 (0:1)

69 Gökhan Ekinci 1:1

35 Dahoud Youssef 0:1

