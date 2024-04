SC Gradisce macht mit Margaretner AC kurzen Prozess

Details Montag, 22. April 2024 07:27

Gradisce erteilte MAC eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für SC Gradisce. Gradisce setzte sich standesgemäß gegen Margaretner AC durch. Das Hinspiel bei MAC hatte SC Gradisce schlussendlich mit 4:1 gewonnen. Gradisce führt die Tabelle damit weiter an - mit zwei Punkten Vorsprung auf Rojava, das ein Spiel weniger hat, und drei Punkten Vorsprung auf Kurd Wien, das zwei Spiele weniger hat.

Blitzstart der Gastgeber

Gradisce erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Laurenz Hajek traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Dominic Kratochvil den Vorsprung des Gastgebers. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manfred Drnovsky in der 27. Minute. Margaretner AC rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Durch ein Eigentor von Mario Exel verbesserte SC Gradisce den Spielstand auf 4:0 für sich (56.). Eigentlich war MAC schon geschlagen, als Marco Rauscher das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (70.). Mit dem Spielende fuhr der Tabellenprimus einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen Gradisce heute kein Kraut gewachsen war.

Wer soll SC Gradisce noch stoppen? Gradisce verbuchte gegen Margaretner AC die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse A weiter an. SC Gradisce präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 86 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Gradisce. Nur dreimal gab sich SC Gradisce bisher geschlagen.

MAC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Gradisce steht Margaretner AC mit dem Rücken zur Wand. In dieser Saison sammelte MAC bisher acht Siege und kassierte zwölf Niederlagen.

Mit insgesamt 51 Zählern befindet sich SC Gradisce voll in der Spur. Die Formkurve von Margaretner AC dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt Gradisce bei FC Mariahilf an, während MAC einen Tag später ASK Erlaa Torpedo 03 empfängt.

Stimme zum Spiel:

Elvir Tabakovic (Sportlicher Leiter MAC): "Wir haben seit Wochen etliche Verletzte (über 10 Spieler) und gestern kam hinzu, dass beide Tormänner nicht da waren (1x wegen der 5 gelben Karten und 1x wegen einem Notfall im Ausland). Ein Feldspieler musste ins Tor.

Mit so einer ersatzgeschwächten Mannschaft und starken Gegnern wie Gradisce kommen solche Ergebnisse zustande, auch wenn sich alle bemühen ihr Bestes zu geben."

Aufstellungen:

Gradisce: Christian Planitzer - Muhamad Hamad Fakhouri, Christoph Martin, Dario Bijelic - Dominik Polster, Michael Bender (K), Manfred Drnovsky, Marwin Mitteregger, Laurenz Hajek - Gabriel Caiman, Dominic Kratochvil



Ersatzspieler: Dominik Direder, Mattias Hahn, Daniel Kristl, Marco Rauscher, Salah Afify, Lukas Übeleis



Trainer: Maximilian Münzer

Margaretner AC: Gregor Schubert, Tuna Tekeli (K), Mario Exel, Philipp Lang, Shpend Llapaj, Alexander Heilingloh, Raycho Dimitrov, Ivan Edward Scicluna, Franz Fontana, Pavel Coroi, Sinan Türkmen



Ersatzspieler: Dominik Wittich, Marcel Maschek, Stefan Weich



Trainer: Dominik Wittich

1. Klasse A: SC Gradisce – Margaretner AC, 5:0 (3:0)

70 Marco Rauscher 5:0

56 Eigentor durch Mario Exel 4:0

27 Manfred Drnovsky 3:0

13 Dominic Kratochvil 2:0

5 Laurenz Hajek 1:0

Foto: SC Gradisce

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.