Eintracht Wien schlägt FC Akdenizgücü Wien in Acht-Tore-Schlagabtausch

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von FC Eintracht Wien. Die Gäste setzten sich mit einem 5:3 gegen FC Akdenizgücü Wien durch. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Akdenizgücü Wie, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Schnelle Eintracht-Führung

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gäste. Für das erste Tor sorgte Mohamed El-Shafei. In der 28. Minute traf der Spieler von Eintracht Wien ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was allerdings erst kurz vor der Pause gelingt. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Airadin Merlaku seine Chance und schoss das 2:0 (44.) für FC Eintracht Wien. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Die Gastgeber drücken

Im zweiten Durchgang startet dann der Gastgeber blitzartig. Sedat Üstün schoss für FC Akdenizgücü Wien in der 47. Minute das erste Tor. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste machten die Hoffnung der Hausherren aber gleich wieder zunichte. Eintracht Wien traf etwas später zum 3:1 (55.). Enes Simsek verkürzte für Akdenizgücü Wie später in der 65. Minute auf 2:3. Das 4:2 für FC Eintracht Wien stellte Merlaku sicher. In der 85. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Es folgte der Anschlusstreffer für FC Akdenizgücü Wien – bereits der zweite für Üstün. Nun stand es nur noch 3:4 (87.) und die Heimischen warfen alles nach vorne. Anstatt des Ausgleichs fällt in der Nachspielzeit das 5:3 für den Außenseiter. El-Shafei durfte jubeln. Am Ende verbuchte FC Eintracht Wien gegen Akdenizgücü Wie die maximale Punkteausbeute.

Trotz der Niederlage belegt FC Akdenizgücü Wien weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Im Tableau hatte der Sieg von Eintracht Wien keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. FC Eintracht Wien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Nächster Prüfstein für Akdenizgücü Wie ist Wien United 05 (Sonntag, 12:00 Uhr). Eintracht Wien misst sich am selben Tag mit FC Polska (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Serhat Ekinci (Trainer Akdenizgücü): "Wir waren leider diesmal nicht mit der richtigen Einstellung und Konzentration am Platz. Wir haben dieses Mal zu viele Fehler in der Defensive gemacht - drei davon führten zu einem Tor. Auch in der Offensive war es dieses Mal zu wenig."

Aufstellungen:

Akdenizgücü Wien: Mehmet Serttas, Salih Üstün, Hasan Günes, Tugay Ekinci, Faruk Ekinci, Mustafa Ekinci, Seyyid Ekinci, Sedat Üstün, Celal Yilmaz, Sefer Bagci, Gökhan Ekinci (K)



Ersatzspieler: Akif Ekinci, Ahmet Uzun, Serhat Ekinci, Enes Simsek, Abdullah Ögreten



Trainer: Serhat Ekinci

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Mahmoud Shehab, Leon Sellner, Salman Amin Faiq, Hayri Keske, Kadir Celik (K), Seif Ghazala, Mohamed El-Shafei, Emrah Kuloglu, Rohollah Hakimi, Airadin Merlaku



Ersatzspieler: Leon Preisinger, Mario Radulovic, Emirhan Tekin, Markus Sedlacek, Vadi Basar, Danial Hassani



Trainer: Vadi Basar

1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – FC Eintracht Wien, 3:5 (0:2)

92 Mohamed El-Shafei 3:5

87 Sedat Üstün 3:4

85 Airadin Merlaku 2:4

65 Enes Simsek 2:3

55 Hayri Keske 1:3

47 Sedat Üstün 1:2

44 Airadin Merlaku 0:2

28 Mohamed El-Shafei 0:1

