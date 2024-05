SC Gradisce sichert sich knappen Sieg gegen SC Wiener Victoria 1b

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:15

In einem mit Spannung erwarteten Match trafen am Freitagabend SC Gradisce und SC Wiener Victoria 1b aufeinander. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende die Zuschauer fesselte, setzte sich SC Gradisce mit einem knappen 2:1 durch. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung in der ersten Hälfte und konnte diesen Vorsprung trotz eines späten Tores von SC Wiener Victoria 1b über die Zeit retten. Damit legen die Gastgeber im Kampf um den Meistertitel wieder vor. Man liegt vor dem Spiel von Kurd drei Punkte voran.

Ein starker Start für SC Gradisce

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und SC Gradisce verschwendete keine Zeit, um ihre Absichten klarzumachen. Bereits in der 6. Minute brach Michael Bender durch die Verteidigung der Gäste und erzielte das erste Tor des Spiels - schöner Angriff über die Seite und Bender versenkt das Leder im Kasten. Dieser frühe Treffer gab SC Gradisce den nötigen Auftrieb und setzte SC Wiener Victoria 1b unter Druck. Die Heimmannschaft dominierte weiterhin das Spielgeschehen und konnte in der 34. Minute durch Marwin Mitteregger - wieder nach einem schönen Angriff über die Seite - nachlegen. Er verwandelte eine präzise Vorlage zum 2:0. Bis zur Halbzeitpause hielt SC Gradisce die Oberhand und ging mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

Wiener Victoria 1b kämpft sich zurück, aber es reicht nicht

Nach der Halbzeitpause kam SC Wiener Victoria 1b mit erneuertem Elan auf das Feld zurück. Die Mannschaft zeigte Kampfgeist und Entschlossenheit, das Spiel zu drehen. Dieser Druck führte schließlich in der 62. Minute zum Erfolg, als Faisal Nadiri für die Gäste traf - die Gradisce-Truppe war nach vorne orientiert und schon war es passiert. Nadiri, der sich in einer hervorragenden Position befand, nutzte eine Schwäche in der Verteidigung von SC Gradisce und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Das Tor zum 2:1 sorgte für spannende letzte Minuten, in denen SC Wiener Victoria 1b alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen.

Trotz der Bemühungen von SC Wiener Victoria 1b, den Druck bis zum Schlusspfiff aufrechtzuerhalten, verteidigte SC Gradisce geschickt ihren Vorsprung. Die Heimmannschaft zeigte sowohl Offensiv- als auch Defensivstärke und ließ keine weiteren Tore zu. Nach fünf Minuten Nachspielzeit ertönte schließlich der Schlusspfiff, und SC Gradisce konnte sich über einen verdienten 2:1-Sieg freuen.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für SC Gradisce, die mit dieser Leistung ihre Ambitionen in der Liga unter Beweis stellten. SC Wiener Victoria 1b zeigte eine lobenswerte Aufholjagd, doch am Ende reichte es nicht, um den Rückstand aufzuholen. Beide Teams lieferten eine beeindruckende Vorstellung ab und sorgten für ein unterhaltsames Spiel.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Ich denke, dass die drei Punkte am Ende verdient sind. Wir haben das gut gemacht gegen einen unangenehmen Gegner. Wir werden weiter unsere Hausaufgaben erledigen und dann schauen wir, was am Ende herauskommt. Ich bin auch mit der Leistung dementsprechend zufrieden."

Aufstellungen:

Gradisce: Christian Planitzer - Dominik Direder, Muhamad Hamad Fakhouri, Dario Bijelic - Dominik Polster, Michael Bender (K), Manfred Drnovsky, Marwin Mitteregger, Laurenz Hajek - Marco Rauscher, Dominic Kratochvil



Ersatzspieler: Mattias Hahn, Andreas Heid, Furkan Kellerlioglu, Philipp Schroll, Bastian Pacult, Gabriel Caiman



Trainer: Maximilian Münzer , BA

Wiener Viktoria: Tomy Pejicic (K), Pooria Aghaalinoori, Oskar Lucky, Edvin Jevtic, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Boris Miskovic, Claudiu Golopenta, Marko Ilic, Clemens John, Faisal Nadiri, Said Nurzad



Ersatzspieler: Francois Barber, Hassan Jusufi, Ersen Demirel, Valentino Jovanovic, Muhamed Mujkanovic, Philipp Holzer



Trainer: Rade Djokic

1. Klasse A: Gradisce : Wiener Victoria 1b - 2:1 (2:0)

62 Faisal Nadiri 2:1

34 Marwin Mitteregger 2:0

6 Michael Bender 1:0

