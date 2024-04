FC Kurd Wien lässt gegen Yellow Star nichts anbrennen

Details Montag, 29. April 2024 08:44

Durch ein 4:1 holte sich FC Kurd Wien drei Punkte bei Yellow Star. FC Kurd Wien setzte sich standesgemäß gegen F.C. Yellow Star Simmering durch. Das Hinspiel hatte FC Kurd Wien für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

Klare Sache für Kurd Wien

Für das erste Tor sorgte Matin Hussein. In der achten Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mohammed Osman das 2:0 nach (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Wieder Blitzstart

Mit dem 3:0 durch Osman schien die Partie bereits in der 50. Minute mit FC Kurd Wien einen sicheren Sieger zu haben. Die Messe schien für Yellow Star gelesen, als Rene Mjka nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (54.). Den Vorsprung von FC Kurd Wien ließ Mohamed Elhadad in der 56. Minute anwachsen. Mathias Kellner erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für F.C. Yellow Star Simmering. Letztlich fuhr FC Kurd Wien einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Yellow Star muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der Heimmannschaft geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. F.C. Yellow Star Simmering befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Kurd Wien weiter im Abstiegssog. Yellow Star verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und elf Niederlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird F.C. Yellow Star Simmering nach unten durchgereicht.

Mit dem souveränen Sieg gegen Yellow Star festigte FC Kurd Wien die zweite Tabellenposition. An FC Kurd Wien gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 16-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse A. FC Kurd Wien weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC Kurd Wien zu besiegen.

F.C. Yellow Star Simmering tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei FC Eintracht Wien an. Einen Tag später empfängt FC Kurd Wien Yozgatspor Wien.

Stimme zum Spiel:

Kevin Süss (Sportlicher Leiter Yellow Star): "Es war das zu erwartende schwere Spiel gegen den Tabellenführer, da wird jeder Fehler eiskalt bestraft. Auch die eine oder andere Schiedsrichter-Entscheidung war für mich nicht ganz nachvollziehbar (die Gelb-Rote Karte zum Beispiel) aber am Ende des Tages, war das nicht der Grund der Niederlage."

Aufstellungen:

Yellow Star: Aleksandar Shishkov, Dominik Colic, Yasin Oguz, Erdal Görüm, Haris Selimovic, Gökhan Atan, Hasan Jusic, Muhammed Gündüz, Birkan Öncül, Rene Mjka (K), Mathias Kellner



Ersatzspieler: Basel Ahmed Mohamed Elhady Hassanin, Michael Schölss, Alper Serdar, Ahmed Shawky Mohamed Elmoghazy Mohamed Elshafey



Trainer: Anton Zieger

Kurd Wien: Tschakdar Ali, Rashad Shexo, Awal Atseku, Zakaria Alhamad al Frih, Mohamed Zetoun (K), Mohamed Haboush, Matin Hussein, Larbi El Gouadi, Rezan Othman, Mohamed Elhadad, Mohammed Osman



Ersatzspieler: Mohamad Domo, Abdi Fatah Mahamud, Dahoud Youssef, Dara Faris, Hoschyar Hassan, Kiwan Zlfo



Trainer: Tambi Rich

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – FC Kurd Wien, 1:4 (0:2)

75 Mathias Kellner 1:4

56 Mohamed Elhadad 0:4

50 Mohammed Osman 0:3

43 Mohammed Osman 0:2

8 Matin Hussein 0:1

Details

