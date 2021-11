First Vienna FC 1894 1b macht es zweistellig!

Details Montag, 15. November 2021 11:07

Eurasya präsentierte sich gegen First Vienna FC 1894 1b in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:11. An der Favoritenstellung ließ First Vienna FC 1894 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Eurasya einen Sieg davon.

Schon vor Rot klar überlegen

Valentin Nikolic traf zum 1:0 zugunsten von First Vienna FC 1894 1b (11.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Julian Tunjic den Vorsprung des Heimteams. Für ruhige Verhältnisse sorgte Laurin Kratochwil, als er das 3:0 für den Tabellenprimus besorgte (24.). Mit Toren von Antonio Paric (29./34.) und Michael Werdenich (33.) zeigte First Vienna FC 1894 1b weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Eurasya sah in Durchgang eins kein Land, dafür aber Oguzhan nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (39.) und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Weiter gehts

Kratochwil (58.) und Flavio Grubmayr (59.) brachten First Vienna FC 1894 1b mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Serdar Erkut erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für FC Eurasya. Kratochwil schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 9:1 für First Vienna FC 1894 1b in die Höhe. Mit dem Tor zum 10:1 steuerte Tunjic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (89.). Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab und das Debakel von Eurasya war perfekt.

Mit nur acht Gegentoren stellt First Vienna FC 1894 1b die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, First Vienna FC 1894 1b zu stoppen. Von den elf absolvierten Spielen hat First Vienna FC 1894 1b alle für sich entschieden.

FC Eurasya findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 17 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Eurasya derzeit auf dem Konto.

Eurasya ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen sieben Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Am kommenden Sonntag trifft First Vienna FC 1894 1b auf Sportclub der Kopten, FC Eurasya spielt am selben Tag gegen WBC-Freiheit.

1. Klasse B: First Vienna FC 1894 1b – FC Eurasya, 11:1 (6:0)

11 Valentin Nikolic 1:0

14 Julian Tunjic 2:0

24 Laurin Kratochwil 3:0

29 Antonio Paric 4:0

33 Michael Werdenich 5:0

34 Antonio Paric 6:0

58 Laurin Kratochwil 7:0

59 Flavio Grubmayr 8:0

66 Serdar Erkut 8:1

82 Laurin Kratochwil 9:1

89 Julian Tunjic 10:1

91 Laurin Kratochwil 11:1

