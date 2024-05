Essling mit "Arbeitssieg" gegen 1210 Wien: Essling-Coach Gruber über die 3 Punkte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 10:49

In der 20. Runde der Oberliga B stand die Begegnung zwischen dem SV Essling und dem FV 1210 Wien auf dem Programm, waren im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zehntplatzierten die Rollen klar verteilt. Der Ligaprimus wurde am Samstagnachmittag mit einem 3:1-Erfolg seiner Favoritenrolle gerecht, fuhr den achten "Dreier" am Stück ein und baute mit dem 17. Saisonsieg den Vorsprung auf respektable 13 Punkte aus. Horst Gruber war nach dem Sieg der unter die Kategorie "Arbeitssieg" fiel, mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden, will vom Meistertitel und Aufstieg aber noch nichts hören.

Horst Gruber über das Spiel: "Wir wussten, dass es gegen 1210 Wien nicht einfach wird. Sie haben sich im Winter gut verstärkt und wir wussten auf was wir uns einstellen müssen. Die vielen hohen und langen Bälle haben wir aber sehr gut verteidigen können, speziell in der Anfangsphase. Da haben wir wenig zugelassen. Nach der verdienten Führung, sind wir aber in einen Bilderbuchkonter gelaufen und haben den Ausgleich kassiert. Die Jungs haben sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, das 2:1 vor und das 3:1 nach der Pause gemacht. Wir haben da stark agiert."

...über die Schwierigkeiten: "Der Erfolg fiel heute eher unter die Kategorie "Arbeitssieg". Solche Siege gehören aber auch dazu, du kannst nicht jede Woche mit 9 Toren gewinnen. Wir haben aber absolut verdient gewonnen."

...über die Rechnerei: "Natürlich ist in den Köpfen der Jungs auch schon die Frage, wann wir auch theoretisch nicht mehr einzuholen sind. Das ist normal und gestehe ich der Mannschaft auch zu. Persönlich bin ich aber lang genug im Geschäft und ich bin kein Freund dieser Rechnerei. Wir denken von Spiel zu Spiel, wollen unsere Leistung weiter konstant bringen und wenn es dann soweit ist, können wir auch feiern."

Oberliga B: SVE : FV 1210 Wien - 3:1 (2:1)

84 Luca Vojinovic 3:1

44 Daniel Kirchner 2:1

27 Mohamed Jonathan Doumbia 1:1

20 Daniel Kirchner 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Weissa erstellt.

