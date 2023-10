Kaya-Viererpack: ASV Gartenstadt deklassiert Bozok Wien

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:17

Gartenstadt kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. ASV Gartenstadt setzte sich standesgemäß gegen Bozok Wien durch. Die Gastgeber ließen den Gästen nicht den Funken einer Chance. Mann des Spiels war Fahrettin Kaya - er erzielte gleich vier Tore.

Blitzstart der Gartenstädter

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gartenstadt bereits in Front. Abderrahman Touati markierte in der dritten Minute die Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Benjamin Zukrigl (6.). Adem Demir verkürzte für Bozok Wien später in der 14. Minute auf 1:2. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fahrettin Kaya in der 16. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Kaya mit Viererpack

Dem 4:1 durch Kaya (58.) ließen Christian Muckenhuber (61.) und Zukrigl (63.) weitere Treffer für ASV Gartenstadt folgen. Kaya gelang ein Doppelpack (74./79.), mit dem er das Ergebnis auf 8:1 hochschraubte. Am Ende kam Gartenstadt gegen Bozok Wien zu einem verdienten Sieg.

Nächster Prüfstein für Gartenstadt ist Sportclub der Kopten (Samstag, 20:00 Uhr). Bozok Wien misst sich am selben Tag mit Penarol Wien (13:00 Uhr).

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Artur Zaduryan, Maximilian Gradischnig, Johannes Swoboda - Christian Muckenhuber, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, David Hirner, Ivan Lovrinovic, Tom Rüdiger - Fahrettin Kaya , BA (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Lukas Obermoser, Daniel Krömker, Lutfi Ziba



Trainer: Michael Marchart

Bozok Wien: Abdullah Süzgen, Yusuf Ögretmen, Adem Demir (K), Murat Toprak, Ugur Kilic, Ercan Karabulut, Baris Karabulut, Nurallah Koc, Osman Yildiz, Fatih Altun, Duran Karatekin



Ersatzspieler: Ibrahim Bozdag, Shah Ulus, Eray Uyar, Savas Güner, Ali Camci, Rasit Kocak



Trainer: Hüyük Yilmaz

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – Bozok Wien, 8:1 (3:1)

79 Fahrettin Kaya 8:1

74 Fahrettin Kaya 7:1

63 Benjamin Zukrigl 6:1

61 Christian Muckenhuber 5:1

58 Fahrettin Kaya 4:1

16 Fahrettin Kaya 3:1

14 Adem Demir 2:1

6 Benjamin Zukrigl 2:0

3 Abderrahman Touati 1:0

Foto: ASV Gartenstadt

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.