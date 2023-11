ASV Gartenstadt schießt RB Jedlesee auf fremden Rasen komplett ab!

Details Sonntag, 19. November 2023 20:59

In der 12. Runde der 1. Klasse B war der ASV Gartenstadt zu Gast bei der Mannschaft des RB Jedlesees. Nach einer umkäpften Anfangsphase erkämpfte man sich eine 3:0 Pausenführung und spielte diese in Halbzeit zwei souverän über die Zeit. Durch tollen Fußball der Gäste gewann man mit einem erstaunlichen 5:0 und bleibt somit dicht an der Tabellenspitze und am direkten Konkurrenten WBC-Freiheit dran.

Druckphase war der Dosenöffner

"Die ersten paar Minuten war es eine ausgeglichene Partie und beide Mannschaften waren sehr spielstark. Ab Minute 25 waren jedoch wir die bessere und aggressivere Mannschaft und erzielten durch diese spielstarke Phase die drei Tore vor der Halbzeit", erklärte Trainer Michael Marchart. "Die Mannschaft hat als Team sehr gut gespielt und wir waren auch die spielbestimmende Mannschaft nach dem 1:0. Wir sind direkt auf das zweite Tor gegangen und haben sogar vor der Pause noch das 3:0 erzielt", fügte Marchart hinzu. "Nach der Halbzeit war uns bewusst, dass der Gegner Gas geben wird aber durch unsere starke Verteidigung konnten wir die null halten und noch zwei Konter souverän zu Ende spielen. Wir haben jetzt unsere Stammelf gefunden und feiern heute den sechsten Sieg in Folge", berichtet Trainer Marchart zufrieden. "5:0 war ein wenig zu hoch, aber wir haben trotzdem verdient gewonnen und werden uns jetzt auf das letzte Ligaspiel sehr stark konzentrieren", erkärte Marchart. "In Saisonhälfte zwei wollen wir natürlich auch so weiterspielen und auch bei den obereen Tabellenplätzen mitmischen", berichtet Trainer Marchart zuversichtlich.

Unerwartete Klatsche für Jedlesee

Bis zur 30. Spielminute hätte die Partie auf beide Seiten fallen können, aber danach waren die Gäste deutlich stärker und spielbestimmender. Durch das 1:0 in Minute 38 durch Fahrettin Kaya war der Bann gebrochen und die Gäste gingen in Führung. Direkt danach erzielte Abderrahman Touati das 2:0 und die Mannschaft von ASV Gartenstadt setzten durch Abdalla Abou El-Atta mit dem 3:0 den Schlusspunkt der ersten Halbzeit. In Halbzeit zwei waren die Hausherren wieder etwas mehr im Angriff und kamen zur ein oder anderen Torchance welche allerdings ungenutzt blieb. Nach einem Konter in Spielminute 53. erzielte Benjamin Zukrigl das 4:0 für die Gäste. Nach starker Defensivarbeit erzielte Fahrettin Kaya den 5:0 Endstand der Partie und setzte den Schlusspunkt. Durch den hohen Auswärtserfolg ist man dem Tabellenführer dicht an den Fersen und hat große Erwartungen für die zweite Saisonhälfte.

Fazit zum Spiel

Tabellarisch war eine sehr ausgeglichene Partie zu erwarten. Die Gäste waren auf dem Papier etwas besser und spielten weiter auf der Siegerstraße. Durch das 1:0 war der Bann gebrochen und man spielte aggressiv und spielfreudig weiter, um den nächsten Treffer zu erzielen. Die Gäste waren ein eingespieltes Team und einer lief für den anderen. Nach dem 4:0 war der Sack zu und die Partie entschieden.

