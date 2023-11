Bei Bozok Wien: SV Vorwärts Wien feiert ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 26. November 2023 20:53

SV Vorwärts Wien 2016 verschaffte sich mit dem 3:2-Erfolg gegen Bozok Wien etwas Luft im Tabellenkeller. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Damit feiert Vorwärts im letzten Spiel der Hinrunde den ersten Saisonsieg.

Vorwärts legt vor

Die Gäste starten gut in die Partie. Max Zachistal brachte SV Vorwärts Wien in der neunten Minute nach vorn. Die Führung hält allerdings nicht allzu lange. Adem Demir versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz des Gasts. Aleksandar Subotic brachte Bozok Wien per Doppelschlag aber erneut ins Hintertreffen, als er in der 24. und 45. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Bozok verkürzt

Im zweiten Durchgang startet Bozok stärker und verkürzt. Ercan Karabulut ließ sich in der 52. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für Bozok Wien. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gastgeber werfen alles nach vorne. Schließlich holte SV Vorwärts Wien 2016 gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 3:2-Sieg.

52 Gegentreffer musste Bozok Wien im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Gastgeber stehen nach 13 Spieltagen an letzter Position des Klassements. Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier wird Bozok Wien nach unten durchgereicht.

Mit 49 Gegentreffern hat SV Vorwärts Wien schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, SV Vorwärts Wien 2016 musste durchschnittlich 3,77 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SV Vorwärts Wien verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SV Vorwärts Wien 2016 noch Luft nach oben.

SV Vorwärts Wien fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Stimme zum Spiel:

Rene Wolf (Trainer Vorwärts Wien): "Ich habe gewusst, dass sich die Burschen belohnen. Schön, dass es heute passiert ist. Die Mannschaft hat das gut gemacht und verdient gewonnen."

Aufstellungen:

Bozok Wien: Abdullah Süzgen, Yusuf Kaya, Yusuf Ögretmen, Adem Demir, Ercan Karabulut, Cihan Turan (K), Najib Habibi, Nurallah Koc, Burak Atinis, Duran Karatekin, Mert Ücüncü



Ersatzspieler: Yunus Akdogan, Aiman Ebrahim, Enes Egyar, Davut Sahan, Rasit Kocak



Trainer: Hüyük Yilmaz

Vorwärts Wien 2016: Okan Sen, Gabriel Lukic, Serdin Alkan, Christopher Haidl, Barakat Ghasemi, Erkin Alkan, Aleksandar Subotic, Christian Hatschka (K), Max Zachistal, Jo-Nico Cuncl, Florian Langer



Ersatzspieler: Jakub Feigl, Amadeus Schmid, Zaigham Shah, Eid Mohammad Rezai, Denis Markovic, Raphael Kraml



Trainer: Rene Wolf

1. Klasse B: Bozok Wien – SV Vorwärts Wien 2016, 2:3 (1:3)

52 Ercan Karabulut 2:3

45 Aleksandar Subotic 1:3

24 Aleksandar Subotic 1:2

21 Adem Demir 1:1

9 Max Zachistal 0:1

