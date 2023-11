Zuerst Hattrick, dann Ausschluss: Ulusoy drückt FC Brigittenau vs. FC Patron Stempel auf

Details Samstag, 25. November 2023 22:25

FC Patron zog FC Brigittenau das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams. FC Patron ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Brigittenau einen klaren Erfolg. Ulosoy drückte der Partie den Stempel auf. Er erzielte zunächst einen Hattrick und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße, kassierte dann aber eine Gelb-Rote Karte.

Zunächst Abtasten

Die ersten Minuten verliefen eher abtastend, beide Teams versuchten, Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Etwa 20 Besucher verfolgten das Geschehen im Stadion. In der 9. Minute zeigte sich, dass die Gäste aktiver waren und immer wieder Chancen kreierten, jedoch gelang es noch nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die erste gelbe Karte des Spiels ging an Kerem Ceker von FC Brigittenau in der 17. Minute wegen Kritik.

In der 22. Minute dann der Durchbruch für FC Patron: Burak Ulusoy erzielte das erste Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Ulosoy vollendet einen Konter der Gäste, indem er den Ball am Tormann vorbei zur Führung einschiebt. Nur fünf Minuten später, in der 27. Minute, erhöhte Burak Ulusoy auf 2:0 - nachdem ein Klärungsversuch eines Verteidigers der Gastgeber bei Ulusoy landet, schiebt dieser halblinks aus etwa 18 Metern den Ball ins leere Tor. In der 37. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste, nach einem Foulspiel der Heimmannschaft. Ulusoy nutzte die Gelegenheit und schoss den Ball unter die Latte – 3:0 für FC Patron. Damit ist Ulosoys Hattrick perfekt.

Glasklare Sache

Ulusoy, unlängst noch als Dreifach-Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 72. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Die Schlussphase war bereits angebrochen, als FC Patron vor 20 Zuschauern einen Treffer erzielte (77.) - nach einem schönen Lupfer kommt Enegwuene allein vor dem Tormann zum Ball und schiebt ihn am Goalie vorbei ins Tor. Der fünfte Streich von FC Patron war Ivan Apanovic vorbehalten (86.) - Apanovic zieht links in den Strafraum, umkurvt den Tormann mit einem Haken nach innen und schiebt ein. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für FC Patron nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte FC Brigittenau eindrucksvoll.

FC Brigittenau verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

FC Patron erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit diesem Sieg zog FC Patron an FC Brigittenau vorbei auf Platz vier. FC Brigittenau fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt FC Brigittenau dann im nächsten Spiel UD Süssenbrunn, während FC Patron am gleichen Tag bei Prater SV antritt.

Aufstellungen:

FC Brigittenau: Hakan Kara (K), Emre Kaya, Sergen Toy, Selcuk Bora, Kerem Ceker, Ferdi Öztürk, Murat Uzar, Talha Yilmazer, Djordje Vela, Ridvan Üstün, Ömer Kizilirmak



Ersatzspieler: Aziz Tufan, Sezgin Sahingöz, Ahmet Eren



Trainer: Serhat Cicek

Patron Wien: Sebastian Göschl - Lukas Anicic-Zuparic, Oliver Zlatovic, Adrian Pribill (K) - Tarik Bajramovic, Muhamet Mahmutaj, Julian Winkler, Ivan Apanovic, Admir Sabanovic - Burak Ulusoy, Marvin Salaam



Ersatzspieler: Marijan Dominkovic, Rafael Djukic, Atakan Yigit, Julian Enegwueje



Trainer: Ing. Gerald Göschl

1. Klasse B: FC Brigittenau – FC Patron, 0:5 (0:3)

86 Ivan Apanovic 0:5

77 Julian Enegwueje 0:4

40 Burak Ulusoy 0:3

36 Burak Ulusoy 0:2

22 Burak Ulusoy 0:1

