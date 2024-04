Jetzt drei Teams bei 39 Punkten: UD Süssenbrunn feiert klaren Sieg gegen ASV Gartenstadt

Details Sonntag, 14. April 2024 21:15

Mit UD Süssenbrunn und ASV Gartenstadt trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien UD Süssenbrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich UD Süssenbrunn als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel war Gartenstadt in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt. Durch den Sieg im Spitzenspiel liegen jetzt drei Teams bei exakt gleich vielen Punkten - nämlich bei 39. Das Titelrennen könnte nicht spannender sein.

Süssenbrunn gibt Gas

Süssenbrunn setzt den Gegner aus Gartenstadt von Beginn an unter Druck und war die klar bessere Mannschaft. So dauerte es nur bis zur 9. Spielminute, als Jusic nach Vorlage von Straube die Fans das erste Mal jubeln ließ und aus der Drehung auf 1:0 stellte. Auch danach waren die Gastgeber weiter am Drücker, verpassten es aber vorerst die Führung auszubauen - ein Freistoß von Katusa klatschte an die Latte (36.) und auch Jusic und Bellak ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt - somit ging es mit einer 1:0 Führung in die Kabinen.

Gartenstadt chancenlos

Im zweiten Durchgang machten die Heimischen dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hatte und bearbeitete sofort wieder das Gästetor. In der 46 .Minute erzielte Okatan mit einem Volley aus 25 Metern das sehenswerte 2:0 . Süssenbrunn schnürte den Gegner in seiner Hälfte ein und hatte das Spiel in der Hand. Das 3:0 wieder durch Jusic nach einem tollen Pass von Postenrieder war die Vorentscheidung in diesem Spiel. Den Schlusspunkt setzte Katusa in der 73.Spielminute mit einem Schuss ins Kreuzeck.

UD Süssenbrunn mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Mit vier Siegen in Folge ist UD Süssenbrunn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Gartenstadt hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne.

Nach UD Süssenbrunn stellt ASV Gartenstadt mit 59 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 13 Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt UD Süssenbrunn bei Penarol Wien an, während Gartenstadt einen Tag zuvor FC Brigittenau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer UD Süssenbrunn): "Gartenstadt kam in den 90 Minuten zu keiner einzigen Torchance - somit geht das 4:0 auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und freuen uns natürlich über die drei Punkte."

Aufstellungen:

UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Florian Straube, Julian Bellak, Emir Jusic, Angelo Katusa, Markus Postenrieder, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner, Guelord Epanga



Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Jürgen Koppensteiner, Dominik Laggner, Manuel Bergner, Milos Vidakovic, Daniel Petschning



Trainer: Thomas Irsigler

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Agron Meta, Simon Kern - Nino Vincetic, Abderrahman Touati, Ivan Lovrinovic, Tom Rüdiger, Abdalla Abou El-Atta - Fahrettin Kaya (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Can Sizer, Kevin Bielec, David Hirner, Mario Bojic, Semih Serbest



Trainer: Michael Marchart

1. Klasse B: UD Süssenbrunn – ASV Gartenstadt, 4:0 (1:0)

73 Angelo Katusa 4:0

67 Mehmet Okatan 3:0

46 Emir Jusic 2:0

9 Emir Jusic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.