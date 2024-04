FC Brigittenau überrollt Prater SV vor eigenem Publikum

Details Montag, 08. April 2024 22:04

FC Brigittenau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Auf dem Papier ging FC Brigittenau als Favorit ins Spiel gegen Prater SV – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel wurde Prater SV mit 1:7 abgeschossen.

Blitzstart der Gäste

Dabei ist das Spiel zu Beginn ausgeglichen. In der 13. Minute traf FC Brigittenau zum ersten Mal ins Schwarze. Christopher Okoko witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Prater SV ein (20.). FC Brigittenau traf etwas später zum 2:1 (29.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss der Gast einen weiteren Treffer (43.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Kadir Ceker zum 4:1 zugunsten von FC Brigittenau (45.). FC Brigittenau dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Im zweiten Durchgang macht Brigittenau dann dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hatte. Mit dem 5:1 schien die Partie bereits in der 51. Minute mit FC Brigittenau einen sicheren Sieger zu haben. FC Brigittenau ließ den Vorsprung in der 53. Minute anwachsen. Talha Yilmazer schraubte das Ergebnis in der 85. Minute mit dem 8:1 für FC Brigittenau in die Höhe. Schlussendlich setzte sich FC Brigittenau mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

In der Defensivabteilung von Prater SV knirscht es gewaltig, weshalb der Gastgeber weiter im Schlamassel steckt. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Prater SV im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 69 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse B. Nun musste sich Prater SV schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Prater SV taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von FC Brigittenau aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. FC Brigittenau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Brigittenau neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Prater SV ist FC Brigittenau weiter im Aufwind.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Prater SV. Nach der Niederlage gegen FC Brigittenau ist Prater SV aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse B.

Prater SV erwartet am Sonntag Sportclub der Kopten. Als Nächstes steht FC Brigittenau Bozok Wien gegenüber (Samstag, 18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Hakan Kara (Torwart Brigittenau): "Wir wollten vor der Partie an unsere gute Leistung aus dem vorherigen Spiel fortsetzen. Das ist uns auch gut gelungen. Vor allem freut uns, dass unsere Offensivabteilung immer besser in Schwung kommt und die Harmonie zwischen den Mitspielern besser passt. Das zeigt sich dann auch bei den erzielten Treffern. Man darf nicht vergessen, dass viele erst im Winter zu uns gestoßen sind. Defensiv waren wir wie gewohnt stabil und fanden eine Antwort auf die Vorstöße des Gegners. In Summe geht der Sieg auch in der Höhe für uns in Ordnung und war verdient."

Aufstellungen:

Prater SV: Gürkan Ulutas - Branislav Karan (K), Pedro Miguel Domingos, Obinna James, Marius Oloi, Amobi Kalu - Angelo Vetchy, Baidullah Arabzada, Sabayon Sultani - Dejan Vojinovic, Christopher Okoko



Ersatzspieler: Khaled Rahmati, Darko Pavlovic, Mohamed Fadel, Kadir Peker, Milenko Lestaric, Nasim Khodadad



Trainer: Alexander Rakowitz

FC Brigittenau: Hakan Kara, Ismail Gültekin, Leon Scheidl, Kadir Ceker, Abdullah Ünal, Yakup Önsoy, Murat Uzar, Yunus Karakaya, Ömer Faruk Ersoy, Gökdeniz Yamuc, Szymon Solatan (K)



Ersatzspieler: Sergen Toy, Ferdi Öztürk, Talha Yilmazer, Ahmet Selvi



Trainer: Sezgin Sahingöz

1. Klasse B: Prater SV – FC Brigittenau, 1:8 (1:4)

85 Talha Yilmazer 1:8

63 Yunus Karakaya 1:7

53 Oemer Faruk Ersoy 1:6

51 Abdullah Uenal 1:5

45 Kadir Ceker 1:4

43 Ferdi Oeztuerk 1:3

29 Oemer Faruk Ersoy 1:2

20 Christopher Okoko 1:1

13 Goekdeniz Yamuc 0:1

