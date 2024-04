FC Brigittenau dreht Spiel gegen Bozok Wien

Details Montag, 15. April 2024 20:12

Nichts zu holen gab es für Bozok Wien bei FC Brigittenau. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel hatte FC Brigittenau bei Bozok Wien mit 4:1 für sich entschieden.

Führung für den Gast

Das Spiel beginnt munter und die Gäste starten sogar besser. Das 1:0 in der 30. Minute brachte Bozok Wien vermeintlich auf die Siegerstraße. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Brigittenau dreht auf

Im zweiten Durchgang drehen dann die Gastgeber auf. Göker Köymen lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte FC Brigittenau den 1:1-Ausgleich (56.). Nayld Ngoulou Gampo witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für FC Brigittenau ein (74.). Talha Yilmazer versenkte die Kugel zum 3:1 für FC Brigittenau (80.). Schließlich sprang für FC Brigittenau gegen Bozok Wien ein Dreier heraus.

Die drei Punkte brachten FC Brigittenau in der Tabelle voran. FC Brigittenau liegt nun auf Rang fünf. Mit dem Sieg knüpfte FC Brigittenau an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Brigittenau zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte. FC Brigittenau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Bozok Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sechs Zählern aus 16 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. 24:68 – das Torverhältnis von Bozok Wien spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte Bozok Wien bisher zwei Siege und kassierte 14 Niederlagen. FC Brigittenau hat die Krise von Bozok Wien verschärft. Bozok Wien musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nächster Prüfstein für FC Brigittenau ist ASV Gartenstadt (Samstag, 16:00 Uhr). Bozok Wien misst sich am selben Tag mit Prater SV (20:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Szymon Solatan (Kapitän FC Brigittenau): "Es war eine am Anfang hart umkämpfte Partie auf beiden Seiten . Wir fanden immer besser in Spiel und haben am Schluss verdient die 3 Punkte einkassiert. Besonders freut es mich das unsere Auswechselspieler ihren Beitrag geleistet haben."

Aufstellungen:

FC Brigittenau: Hakan Kara, Ismail Gültekin, Sergen Toy, Kadir Ceker, Ferdi Öztürk, Yunus Karakaya, Yakup Önsoy, Murat Uzar, Ömer Faruk Ersoy, Gökdeniz Yamuc, Szymon Solatan (K)



Ersatzspieler: Leon Scheidl, Ahmet Selvi, Nayld Ngoulou Gampo, Talha Yilmazer



Trainer: Sezgin Sahingöz

Bozok Wien: Ali Sevkin, Mehmet Özgül, Adem Demir, Yavuz Melikoglu, Cihan Turan (K), Yusuf Ögretmen, Osman Yildiz, Ferhat Cicek, Göker Köymen, Emirhan Avci, Rasit Kocak



Ersatzspieler: Hüseyin Süzgen, Ugur Kilic, Burak Atinis, Elkhan Eyyubov



Trainer: Serhat Cicek

1. Klasse B: FC Brigittenau – Bozok Wien, 3:1 (0:1)

80 Talha Yilmazer 3:1

74 Nayld Ngoulou Gampo 2:1

56 Eigentor durch Göker Köymen 1:1

30 Mehmet Özgül 0:1

