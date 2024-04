Austria XVII feiert klaren Sieg bei SV Vorwärts Wien 2016

Details Montag, 15. April 2024 20:15

Austria XVII erreichte einen 4:1-Erfolg bei SV Vorwärts Wien 2016. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Austria XVII heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 1:1 ausgegangen.

Abtasten in Durchgang eins

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Im zweiten Durchgang änderte sich das dann aber. Simon Fasching brachte SV Vorwärts Wien in der 50. Minute ins Hintertreffen. Mit einem schnellen Doppelpack (56./57.) zum 3:0 schockte Lukas Fasching das Heimteam. In der 60. Minute lenkte Sebastian Siegmund den Ball zugunsten von SV Vorwärts Wien 2016 ins eigene Netz. Paul Leubner besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Austria XVII (75.). Die 1:4-Heimniederlage von SV Vorwärts Wien war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Abwehrprobleme bei Vorwärts Wien

SV Vorwärts Wien 2016 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen von SV Vorwärts Wien sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SV Vorwärts Wien 2016 das Problem. Erst 17 Treffer markierte SV Vorwärts Wien – kein Team der 1. Klasse B ist schlechter. SV Vorwärts Wien 2016 musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Vorwärts Wien insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor vier Spielen bejubelte SV Vorwärts Wien 2016 zuletzt einen Sieg.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Austria XVII im Tableau auf die elfte Position. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SV Vorwärts Wien ist Austria XVII weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für SV Vorwärts Wien 2016 ist RB Jedlesee (Sonntag, 15:30 Uhr). Austria XVII misst sich am selben Tag mit WBC-Freiheit (13:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thomas Raab (Sportlicher Leiter Austria XVII): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden. Auswärts so deutlich zu gewinnen, ist schwer in Ordnung. So kann es weitergehen."

Aufstellungen:

Vorwärts Wien 2016: Okan Sen, Daniel Knazar, Serdin Alkan, Christopher Haidl, Erkin Alkan, Barakat Ghasemi, Florian Langer, Christian Hatschka (K), Max Zachistal, Aleksandar Subotic, Jo-Nico Cuncl



Ersatzspieler: Raphael Kraml, Rene Langer, Bilal Elshebiny, Laurent Simon, Furkan Adigözel



Trainer: Rene Wolf

Austria XVII: Tobias Lalics, Sebastian Siegmund, Jakob Niederhuber, Felix Niederhuber, Vincent Dick, Paul Leubner, David Vasina, Alexander Biricz, Markus Weisz, Simon Fasching, Alexander Niederhuber (K)



Ersatzspieler: Lukas Mesli, Lukas Fasching, Christopher Yendi



Trainer: Wilhelm Biricz

1. Klasse B: SV Vorwärts Wien 2016 – Austria XVII, 1:4 (0:0)

75 Paul Leubner 1:4

60 Eigentor durch Sebastian Siegmund 1:3

57 Lukas Fasching 0:3

56 Lukas Fasching 0:2

50 Simon Fasching 0:1

