Schönbrunn für Liesing eine Nummer zu groß!

Details Montag, 12. Juni 2023 15:17

"Letzte Woche waren wir feldüberlegen und haben verloren, diesmal haben wir das richtig gut gemacht." Sportunion Schönbrunn erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Liesing ASK. Schönbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Liesing ASK einen klaren Erfolg. Liesing ASK war im Hinspiel gegen Sportunion Schönbrunn zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Dominanz der Hausherren

Für das erste Tor sorgte Daniel Gasser. In der 24. Minute traf der Spieler von Schönbrunn ins Schwarze. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Mauro Vasile seine Chance und schoss das 2:0 (43.) für den Gastgeber. Mit der Führung für Sportunion Schönbrunn ging es in die Halbzeitpause.

Gäste nicht präsent

Tobias Zethofer baute den Vorsprung von Schönbrunn in der 63. Minute aus. Gasser stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für Sportunion Schönbrunn sicher. Den gebrauchten Tag von Liesing ASK unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Can Elibol durch eine Rote Karte (83.). In derselben Minute war der Gast durch einen Platzverweis von Erwin Takougnadi in doppelte Unterzahl geraten. Am Schluss schlug Schönbrunn Liesing ASK vor eigenem Publikum mit 4:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Daniel Steiner (Sportunion Schönbrunn):

"Letzte Woche waren wir feldüberlegen und haben verloren, diesmal haben wir das richtig gut gemacht. Liesing war nur über Standards gefährlich und die haben wir gut verteidigt. Starke Leistung der Mannschaft."

Durch die drei Punkte gegen Liesing ASK verbesserte sich Sportunion Schönbrunn auf Platz zehn.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Liesing ASK den 15. Rang des Klassements. Wo bei Liesing ASK der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 32 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Liesing ASK schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Liesing ASK wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Schönbrunn ist auf gegnerischer Anlage Landstraßer Athletik Club-Inter (Sonntag, 10:15 Uhr). Tags zuvor misst sich Liesing ASK mit FCJ Alt Ottakring (16:00 Uhr).

2. Landesliga: Sportunion Schönbrunn – Liesing ASK, 4:0 (2:0)

80 Daniel Gasser 4:0

63 Tobias Zethofer 3:0

43 Mauro Vasile 2:0

24 Daniel Gasser 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei