WSC 1B mit deutlichem Erfolg bei Maccabi Wien!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 06:56

SC Maccabi Wien glänzte nicht beim Saisonausklang vor heimischem Publikum und verlor mit 0:3 gegen Wiener Sport-Club 1b. In einem Spiel in dem man beiden Teams schon ansah, dass die Luft draußen war, hatten die Gäste bessere Möglichkeiten und nutzten diese für einen erfolgreichen Saisonabschluss. Das Hinspiel hatte W. Sport-Club 1b zu Hause mit 5:2 gewonnen.

Weitschüsse ins Glück

Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams in Halbzeit eins. Einziger Unterschied: zur Pause stand es dank zweier Weitschusstore 2:0 für die Gäste aus Wien Hernals. Den ersten Weitschuss ließ Liam Kratky los, mit dem er nach einer knappen Viertelstunde perfekt traf (16.). Eray Öztürk, ebenfalls per Weitschuss, stellte das 2:0 sicher (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Lauer Sommerkick

Samuel Rios besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für W. Sport-Club 1b (73.). In Summe war es aber nicht mehr als ein lauer Sommerkick. Letztlich fuhr Wiener Sport-Club 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Edvin Merdzic (Trainer WSC 1B):

"Das Match heute war absolut in Ordnung, für einen Saisonabschluss hat das gepasst. Man hat aber gemerkt, dass bei beiden Teams die Luft draußen war. Maccabi versuchte aber auch noch einmal das Spiel zu machen, das hat mir gut gefallen. In Summe bin ich wirklich stolz auf die Jungs, die als Aufsteiger die 40-Punkte-Marke knacken konnten."

Maccabi befindet sich am 30. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Im Angriff agierte die Heimmannschaft im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 53 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Zum Saisonende hat SC Maccabi Wien elf Siege, 14 Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen.

Mit Rang elf hat W. Sport-Club 1b am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Zum Saisonabschluss kommt Wiener Sport-Club 1b auf elf Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen.

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – Wiener Sport-Club 1b, 0:3 (0:2)

73 Samuel Rios 0:3

34 Eray Oeztuerk 0:2

16 Liam Kratky 0:1

