TWL Elektra 1B behält in einem Torfestival die Oberhand

Beim Spiel zwischen TWL Elektra 1B und der Sportunion Schönbrunn kam es zu einem spektakulären Schlagabtausch mit insgesamt sieben Treffern. Die junge Heimmannschaft behielt dabei trotz einer zwischenzeitlich deutlichen Führung letzten Endes mit 4:3 nur denkbar knapp die Oberhand. Dennoch kann sich der Aufsteiger mit diesem Sieg über die ersten drei Punkte der noch jungen Saison der 2. Landesliga freuen.

Besserer Start für die Gäste

Den Anfang des Sieben-Tore-Spektakels machten in dieser Begegnung die Gäste aus Schönbrunn: Neuzugang Walther Urban erzielte in der 5. Spielminute die frühe Führung für die Auswärtsmannschaft. Beinahe hätten die Schönbrunner diesen Vorsprung auch in die Halbzeit gerettet, doch den Gastgebern gelang fünf Minuten vor dem Pausenpfiff der Ausgleich durch Gabriel Juric. Mit diesem 1:1 ging es für beide Mannschaften schließlich in die Kabinen – und die Zuschauer konnten sich auf eine spektakuläre zweite Spielhälfte freuen.

Torspektakel nach der Pause

Unmittelbar nach Wiederanpfiff wussten die Gäste nicht wie ihnen geschieht. Das Heimteam drehte auf und spielte sich förmlich in einen Rausch. Patryk Dybek (47.), Ivan Šarčević (50.) per Elfmeter und Dino Kuloglija (58.) sorgten für einen furiosen Start in die zweite Halbzeit und bescherten dem TWL Elektra 1B mit 4:1 eine komfortable Führung. Wer allerdings dachte, dass die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war, der irrte sich gewaltig. Die Hausherren verpassten es, endgültig den Deckel draufzumachen und vergaben gleich drei Großchancen. Die beiden Doppelwechsel von Sportunion Schönbrunn in der 61. und 68. Minute machten sich dann auch direkt bezahlt. Der eingewechselte Daniel Steiner verkürzte in Minute 71 auf 2:4 aus Sicht der Gäste. In der 79. Minute erzielte Niko Thurnwald den siebenten Treffer des Spiels. Dadurch keimte der Sportunion noch einmal Hoffnung auf und sorgte so für eine aufgeheizte Schlussphase. Der heiß ersehnte Ausgleich gelang den den tapfer kämpfenden Gästen in der verbliebenen Spielzeit allerdings nicht mehr. Die Aufsteiger brachten die Führung über die verbliebenen Minuten und konnten so in ihrem ersten Spiel in der 2. Landesliga auch die ersten drei Punkte für sich verbuchen.

Vedran Stojak (Trainer TWL Elektra 1B):

"Wir haben voll auf Sieg gespielt. Sehr offensiv, mit hohem Risiko und viel Mut nach vorne – und im Endeffekt hat es sich gelohnt."

Am kommenden Spieltag stehen beide Mannschaften schweren Aufgaben gegenüber. Während TWL Elektra 1B zum Tabellenführer, den First Vienna FC 1894 Amateure, fahren muss, empfängt die Sportunion Schönbrunn den in der ersten Runde siegreichen Post SV Wien auf eigenem Platz.

