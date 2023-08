Später Sieger auf dem NAC-Platz

Details Montag, 21. August 2023 12:35

In einem Spiel, das lange danach aussah, als würde es keinen Sieger mehr geben, befördert ein später Treffer die Heimmannschaft ins Tal der Tränen. LAC-Inter gelingt in der 88. Spielminute das erlösende Tor in einer Partie, die in beide Richtungen hätte kippen können. Mit diesem Ergebnis startet der Vierte aus der Vorsaison mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit und unterstreicht die Ambitionen, während der Nußdorfer AC schnellstmöglich den Schock verdauen müssen.

Ereignisarmer erster Durchgang

Die 50 Zuschauer sahen an der Grinzinger Straße 111 einen eher schleppenden Start von beiden Mannschaften in ihr Auftaktspiel zur neuen Saison der 2. Landesliga. Die ersten 25 Minuten bis zur Trinkpause waren die Gäste zwar die etwas stärkere Mannschaft und hatten auch zwei bis drei Chancen, konnten dabei aber nichts Zählbares verbuchen. Nach der kurzen Unterbrechung kamen die Gastgeber allerdings aktiver zurück und übernahmen die Kontrolle über das Spiel, was ebenso in einigen guten Torgelegenheiten resultierte – Torhüter Dario Kurevija war jedoch zur Stelle.

Lucky Punch in der Schlussphase

Nach der Pause hatten sich beide Vereine vorgenommen, das Spiel in ihre Richtung zu drehen, doch es zeichnete sich ein ähnliches Bild ab wie in der ersten Halbzeit. Die Gäste hatten wieder mehr Spielanteile, waren aber vor dem Tor einfach nicht gefährlich genug. Als das Spiel sich dem Ende näherte, sah es bereits danach aus, als müssten sich beide Teams mit einem torlosen Remis begnügen. Doch dann fasste sich LAC-Inter in der 88. Spielminute noch einmal ein Herz und brachte den Gästeblock zum Beben. Einen Schuss der Gäste konnte Goalie Jakob Chiste zwar noch abwehren, doch der erst in Minute 80 eingewechselte Patrik Canov stand goldrichtig und verwertete den Abpraller zur Führung. Mit diesem Wechsel bewies Gästetrainer Weigl ein goldenes Händchen und wechselte den Erfolg für seine Truppe ein.



Günther Weigl (Trainer LAC-Inter):

"In Summe würde ich sagen, waren wir um einen Tick die bessere Mannschaft und daher war der Sieg für uns verdient. Wir sind eine junge Mannschaft und Leistungsschwankungen werden dazu gehören, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit unserem Auftreten und stolz auf das Team."

Am kommenden Spieltag fährt NAC zum Gersthofer SV. Beide Mannschaften werden versichen, ihre Niederlagen vom ersten Spieltag wieder gut zu machen. LAC-Inter empfängt hingegen den Wiener Sport-Club 1B und wird alles daran setzen, sich weiter oben in der Tabelle festzusetzen.

