KSV Siemens feiert klaren Sieg über Wiener Sport-Club 1b

Für Wiener Sport-Club 1b gab es in der Partie gegen KSV Siemens Großfeld, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. KSV Siemens ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen W. Sport-Club 1b einen klaren Erfolg. Wiener Sport-Club 1b hatte das Hinspiel gegen Siemens mit 3:0 gewonnen.

Vorerst keine Tore

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Karol Czajkowski stellte die Weichen für KSV Siemens Großfeld auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 1:0 zur Stelle war. Markus Juricek beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (54.). Vedad Delic stellte schließlich in der 83. Minute den 3:0-Sieg für KSV Siemens sicher. Schließlich strich Siemens die Optimalausbeute gegen W. Sport-Club 1b ein.

KSV Siemens Großfeld verbesserte sich durch den Dreier auf Position 13. KSV Siemens bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Siemens befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Wiener Sport-Club 1b steht nach 20 Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 32 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich W. Sport-Club 1b schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Wiener Sport-Club 1b entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Nächster Prüfstein für KSV Siemens Großfeld ist SC Columbia Floridsdorf (Samstag, 15:00 Uhr). W. Sport-Club 1b misst sich am selben Tag mit Nußdorfer AC (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Damir Halilhodzic (Trainer KSV Siemens): "Das heutige Spiel hat wieder gezeigt, dass wir zu Hause sicherer spielen. Wir dominierten unser Spiel in beiden Hälften, insbesondere in der zweiten Hälfte. Wie gegen Rapid Oberlaa haben wir alles in das Spiel geworfen und der Gegner hatte nichts, was uns am Sieg hindern konnte. Drei Siege und zwei Niederlagen zeigen jedoch, dass die Liga noch nie so spannend war wie in diesem Jahr und wir werden bis zum Ende nicht aufgeben. Einen kleinen Nachteil haben wir, dass sie schon seit Jahren eine eingespielte Mannschaft haben. Wir haben 11 neue Spieler."

Aufstellungen:

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Daniel Rodrigues Alves, Josip Ivankovic (K), Karol Czajkowski - Antonio Jozic, Markus Juricek, Peter Beigel, Hasim Hassan, Samson Belachew, Sebastian Gündl - Vedad Delic



Ersatzspieler: Nathan Emedole, Nedeljko Jefimic, Valentin Stollreiter, Dragan Stanojevic, Simon Loberau, Tarik Suta



Trainer: Damir Halilhodzic

Wiener Sport-Club: Alexander Mödlhammer, Jakob Grimm (K), Eray Öztürk, Nikola Sokolovic, Petar Zivkovic, Emirhan Tütünci, Hannes Küng, Berat Kocak, Mateja Nedeljkovic, Tizian Bender, Liam Kratky



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Navid Fink, Johannes Wurm, Houssem Fattoum, Stefano Cancar, Aleksander Vdovitchenko



Trainer: Idrissa Soura

2. Landesliga: KSV Siemens Großfeld – Wiener Sport-Club 1b, 3:0 (0:0)

83 Vedad Delic 3:0

54 Markus Juricek 2:0

53 Karol Czajkowski 1:0

