Doppelpack von Biro reicht Gersthofer SV gegen TWL Elektra 1B nicht

Details Sonntag, 07. April 2024 21:11

"Die Spieler müssen endlich den Ernst der Lage erkennen, denn wenig Qualität und dann auch noch die fehlende Einstellung, wird sich am Ende des Tages mit dem Klassenerhalt nicht vereinbaren lassen." Wolfgang Prochaska fand nach der 2:5-Niederlage des Gersthofer SV gegen TWL Elektra 1B ganz klare Worte und stellte dabei auch seine Mannschaft infrage. Dabei erwischten die Hausherren einen guten Start. Am Ende setzte es aber erneut eine Niederlage, womit es im Abstiegskampf der 2. Landesliga nun richtig eng wird.

Traumstart hilft nichts

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gersthofer SV bereits in Front. Boris Biro markierte in der ersten Minute nach einem Fehler des Elektra-Torhüters die Führung (1.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Tobias Wendl nach einem einfachen Doppelpass durch die Abwehr bereits wenig später besorgte (4.). "Da hat die Mannschaft aber super reagiert und sofort wieder den Faden gefunden", gefiel Prochaska diese Phase der Partie noch. Der Treffer zum 2:1 durch Biro nach Flanke von Cakir, sicherte Gersthofer Sportvereinigung nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Biro in diesem Spiel (13.).

Elektra dreht Partie

Doch dann wurde es kurios: Deptula verstolperte den Ball im eigenen Strafrau, Wendl sagte "Danke" und trug sich in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein - 2:2. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte TWL Elektra 1b in Person von Matej Milicevic nach einem Eckball per Kopf das 3:2 (42.). "Gegen Columbia letzte Woche haben wir 5!! Eckballgegentore bekommen und diesmal wieder so stümperhaft eines." Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Gersthof findet kein Mittel mehr

Halbzeit zwei verlief ausgeglichen, Gersthof fand aber keine Mittel mehr. Für die Entscheidung waren Wendl (79.) und Patrik Gasiorowski (84.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich.

Wolfgang Prochaska: "Ich habe bereits im Winter erklärt, dass wir schwerstens abstiegsgefährdet sind. Aber ich bin in meinen schwierigen Situationen in all den Jahren noch nie abgestiegen und wir werden auch jetzt bis Runde 30 alles tun und investieren. ABER die Spieler müssen endlich den Ernst der Lage erkennen."

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Burak Cakir, Dominik Deptula - Philipp Bencsik, Ercan Cakir (K), Boban Milenkovic, Hamza Kirilmaz, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Boris Biro, Luka Vrljanski



Ersatzspieler: Gabriel Kvapil, Rasul Amiri, Meinrad Morgner, Filip Lukasik, Sean Juruk, Can Lachner



Trainer: Wolfgang Prochaska

TWL Elektra 1b: Nikola Sarcevic, Ibrahim Abd Rabou, Vladyslav Pigovych, Moritz Pichler, Tobias Wendl, Oskar Neumann, Marino Matic, Volkan Yilmaz, Matej Milicevic (K), Alexander Ziermann, Raphael Grabmüller



Ersatzspieler: David Jurcevic, Patrik Gasiorowski, Kevin Gani, Marko Vasic, Tobias Dorfinger, Patryk Dybek



Trainer: Vedran Stojak

Am kommenden Samstag tritt Gersthofer Sportvereinigung bei Post SV Wien an, während TWL Elektra 1b einen Tag später FC A11 - R.Oberlaa empfängt.

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – TWL Elektra 1b, 2:5 (2:3)

84 Patrik Gasiorowski 2:5

79 Tobias Wendl 2:4

42 Matej Milicevic 2:3

32 Tobias Wendl 2:2

13 Boris Biro 2:1

4 Tobias Wendl 1:1

1 Boris Biro 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.