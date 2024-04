Nußdorfer AC vergibt Remis gegen TWL Elektra 1b in der Nachspielzeit

Details Montag, 29. April 2024 17:49

In der 23. Runde der 2. Landesliga war die Mannschaft vom Nußdorfer AC zu Gast bei der TWL Elektra 1b. Die aufspielenden Nußdorfer haben nach dem 5:3 gegen Columbia Floridsdorf erneut Selbstbewusstsein gefangen und wollen auch gegen die Amateure von der TWL Elektra erfolgreich sein. Wichtige Punkte möchte man sammeln, um aus der Abstiegszone zu gelangen und den Patzer gegen die Mannschaft vom Wiener Sport-Club wieder auszubügeln. Natürlich wird es keine leichte Partie, da vor allem die jungen Spieler von der TWL Elektra sich unter Beweis stellen wollen, um auch einmal für die Profis auflaufen zu dürfen.

Selbstverschuldete Niederlage

"Es war eine spannende Partie, die wir selbst aus der Hand gegeben haben. Wir halten eine Ewigkeit das Unentschieden und kassieren in der 94. Minute durch einen Fehler das Tor", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Ein Unentschieden wäre vermutlich ein gerechtes Ergebnis gewesen, jedoch wie es im Fußball so ist spielt auch der Zufall eine Rolle. Im Grunde ist es jedoch ein verdienter Sieg für die TWL Elektra 1b und wir haben uns diese Niederlage selbst zuzuschreiben. Jetzt müssen wir natürlich gegen die Post SV einen Sieg einfahren, da auch die Konkurrenz nicht schlecht gespielt hat und ein wenig Druck auf uns ausgeübt hat", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Trotzdem werden wir natürlich wie jede Woche die Partie genau unter die Lupe nehmen und aus den Fehlern lernen. Gegen die Mannschaft von Post SV wird es sicherlich keine leichte Partie, jedoch denke ich, dass wir trotzdem genügend Klasse und Routine haben, um diese Partie zu gewinnen", fügte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl hinzu.

Partie in der Nachspielzeit entschieden

Vor allem für die Gäste eine sehr wichtige Partie, um sich aus der gefährlichen Abstiegszone weiterhin zu entfernen und nicht unnötigen Druck von hinten zu bekommen. Die Hausherren starteten besser in die Partie und konnten sich zu Beginn ein paar gute Torgelegenheiten erspielen. Die Gäste waren bis hin zur 20. Minute nicht in der Partie und wurden dann ersteinmal gefährlich. Nach einer kurzen Phase waren die Hausherren wieder besser im Spiel und konnten durch Moritz Pichler mit 1:0 in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und konnten in der 68. Spielminute den Ausgleich durch Lasse Czeschel erzielen. Nachdem alles nach einem sicheren Remis aussah schwächten sich die Gäste selber und erhielten in der Nachspielzeit eine rote Karte. Daraufhin wurde ein missglückter Klärungsversuch zum Alptraum und die Hausherren konnten in der 94. Spielminute die Partie mit 2:1 für sich entscheiden.

TWL Elektra 1b: Azizze Touhami, Ibrahim Abd Rabou, David Jurcevic, Patrik Gasiorowski, Vladyslav Pigovych, Oskar Neumann, Tobias Wendl, Moritz Pichler, Patryk Dybek, Alexander Ziermann, Raphael Grabmüller (K)



Ersatzspieler: Marko Vasic, Meris Tahirovik, Andre Knezevic, Marino Matic



Trainer: Vedran Stojak

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral, Tolga Imren, Lorin Leidenfrost - Can Bakici, Tobias Jauschowetz, Lasse Czeschel, Michael Gihl (K), Emilian Celo, Pieter Vestjens, Denis Bakici -



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Niklas Villinger, Markus Burger, Sadik Emre Akgül, Nemanja Zivulovic



Trainer: Thomas Kral

