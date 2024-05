Maccabi Wien und Columbia Floridsdorf teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:29

Ein fesselndes Stadtduell zwischen SC Maccabi Wien und SC Columbia Floridsdorf hielt die Fans bis zum letzten Pfiff in Atem. In einer Partie, die von Taktik, Leidenschaft und entscheidenden Momenten geprägt war, endete das Aufeinandertreffen am Sonntagnachmittag mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten, warum Fußball in Wien mehr ist als nur ein Spiel – es ist eine Schlacht um Ehre und Stolz.

Früher Schock und Kampf ums Comeback

Der Anpfiff im Stadion von SC Maccabi Wien läutete eine Begegnung ein, die von der ersten Minute an intensiv geführt wurde. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, doch es waren die Gäste aus Floridsdorf, die zuerst zuschlugen. In der 40. Minute nutzte Daniel Maurer eine Unachtsamkeit der Maccabi-Abwehr und brachte SC Columbia Floridsdorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Das Tor zum 0:1 spiegelte die Entschlossenheit der Floridsdorfer wider, dieses Stadtduell für sich zu entscheiden.

Die Heimmannschaft SC Maccabi Wien, getrieben von dem Rückstand und dem Wunsch, vor heimischem Publikum zu brillieren, erhöhte den Druck in der zweiten Halbzeit. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit von Maccabi führten schließlich in der 55. Minute zum Ausgleich. Mateo Dragicevic wurde zum Helden des Tages, als er den Ball nach einer herausragenden Einzelleistung im Netz der Gäste versenkte. Sein Tor zum 1:1 war nicht nur ein Beweis für sein Können, sondern auch ein Funke Hoffnung für die Heimmannschaft, das Spiel vielleicht noch komplett zu drehen.

Ein hart umkämpftes Ende

Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams nach der entscheidenden Chance suchten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und nervenzerreißender Momente blieb es jedoch beim 1:1. Die Nachspielzeit von vier Minuten reichte keinem der beiden Teams, um den Siegtreffer zu erzielen. Als der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten beendete, war das Unentschieden besiegelt.

Das 1:1 zwischen SC Maccabi Wien und SC Columbia Floridsdorf war ein gerechtes Ergebnis, das die Leistungen beider Teams würdigt. Für die Fans war es ein Nachmittag voller Emotionen, Leidenschaft und Fußball der Spitzenklasse. Dieses Stadtduell wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, als ein Beweis dafür, dass in Wien der Fußball lebt – und wie.

Aufstellungen:

Maccabi Wien: Elias Behringer, Florian Fürst, Daniel Briffaut, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Jonathan Pröbstle, Krystian Koller, Nico Gerak, Aytac Sahin



Ersatzspieler: David Ljevar, Laurence Opitz, Stefan Sirkic, Eray Sinavu



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

Columbia Floridsdorf: Lukas Rosenberg, Milorad Peric, Daniel Emeh, Marcel Neumann, Robert Lalic, Ismail Tekcan, Rene Amtmann (K), Marco Josic, Daniel Maurer, Lukas Damjanovic, Antonio Rados



Ersatzspieler: Amir Bacha, Mohamad Yousef, Christopher Redl, Yoshiki Nakamura, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

2. Landesliga: Maccabi Wien : Columbia Floridsdorf - 1:1 (0:1)

55 Mateo Dragicevic 1:1

40 Daniel Maurer 0:1

