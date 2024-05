Späte Tore sichern TWL Elektra 1b den Sieg gegen Wiener Sport-Club 1b

Details Montag, 06. Mai 2024 17:14

In einem spannungsgeladenen Spiel am Samstagnachmittag konnte sich TWL Elektra 1b mit einem klaren 3:0 gegen Wiener Sport-Club 1b durchsetzen. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit erwies sich TWL Elektra 1b in den Schlussminuten als das effektivere Team und sicherte sich so drei wichtige Punkte in der Liga.

Ein zäher Kampf in der ersten Halbzeit

"In der ersten Halbzeit war die Partie sehr ausgeglichen und es gab Chancen auf beiden Seiten. Eine klare Torchance gab es nur von unserer Seite, aber die konnten wir nicht verwerten", erklärte Trainer Stojak. "Wir haben in der zweiten Halbzeit ein wenig gewechselt und konnten nach dem 1:0 uns auf die Konter konzentrieren und haben noch ein Tor erzielt. Danach hat sich die Partie etwas beruhigt und wir haben es sicher zu Ende gespielt. Nach dem 3:0 waren die drei Punkte dann sicher und ich kann nur sagen, dass ich sehr stolz bin auf die Mannschaft und was sie heute geleistet haben. Es ist nicht leicht gegen so junge Spieler, aber heute haben wir schlussendlich verdient gewonnen", fügte Trainer Stojak hinzu. "Nächste Woche gegen Columbia Floridsdorf wird natürlich auch nicht leicht, aber wir werden natürlich wieder alles geben und wollen nochmals gewinnen", betonte Trainer Stojak

Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Der Anpfiff am Samstag um 16:30 Uhr läutete eine erste Halbzeit ein, die von intensiven Zweikämpfen und strategischem Spiel geprägt war. Beide Mannschaften zeigten Engagement und Kampfgeist, wobei sie sich gegenseitig kaum Raum für offensichtliche Torchancen ließen. Die Defensivreihen beider Teams standen sicher, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Die Zuschauer warteten gespannt auf die zweite Hälfte, in der Hoffnung, dass die Teams ihr Offensivspiel verstärken und für die ersehnten Tore sorgen würden. Die zweite Hälfte des Spiels begann ähnlich wie die erste, mit beiden Teams, die um jeden Meter auf dem Spielfeld kämpften. Doch mit fortschreitender Spielzeit begann TWL Elektra 1b, das Ruder in die Hand zu nehmen. In der 62. Minute war es Romario Cekaj, der den Bann brach und TWL Elektra 1b mit einem gekonnten Treffer in Führung brachte. Dieses Tor gab dem Gastteam deutlich Auftrieb, während Wiener Sport-Club 1b versuchte, einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Wiener Sport-Club 1b erhöhte den Druck und suchte nach dem Ausgleich, was jedoch Räume für TWL Elektra 1b eröffnete. In der 77. Minute nutzte David Jurcevic diese Gelegenheit und erzielte das 2:0, was die Hoffnungen von Wiener Sport-Club 1b auf ein Comeback weiter schmälerte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute, als Oskar Neumann für TWL Elektra 1b das dritte Tor schoss und damit den 3:0-Endstand sicherte.

Wiener Sport-Club: Alexander Mödlhammer - Jakob Grimm (K), Cihat Kocak, Hannes Küng - Navid Fink, Eray Öztürk, Emirhan Tütünci, Liam Kratky - Houssem Fattoum, Aleksander Vdovitchenko, Berat Kocak



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Johannes Wurm, Petar Zivkovic, Stefano Cancar, Viktor Pajkic, Mateja Nedeljkovic



Trainer: Alexander Berger

TWL Elektra 1b: Azizze Touhami, Ibrahim Abd Rabou, David Jurcevic, Vladyslav Pigovych, Oskar Neumann, Tobias Wendl, Moritz Pichler, Patryk Dybek, Romario Cekaj, Alexander Ziermann, Raphael Grabmüller (K)



Ersatzspieler: Justin Todorovic, Marino Matic, Marko Vasic, Meris Tahirovik



Trainer: Vedran Stojak

2. Landesliga: W. Sport-Club 1b : TWL Elektra 1b - 0:3 (0:0)

87 Oskar Neumann 0:3

77 David Jurcevic 0:2

62 Romario Cekaj 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.