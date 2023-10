SV Essling feiert ungefährdeten Sieg über FC Royal Persia

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:54

Im Top-Spiel der Oberliga B trafen die beiden Titelfavoriten, der SV Essling und Royal Persia

aufeinander. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation liegt natürlich die Favoritenrolle klar bei den

Hausherren. Doch wie immer Fußball kann in 90 Minuten sehr viel passieren. Hier wurden

aufjedenfall drei wichtige Punkte vergeben, die niemand herschenken wollte. Über 150 Zuschauer

fanden sich am Sportplatz ein, um diese Partie live mitzuverfolgen.

Essling geht in Führung

Essling von Beginn an stärker und dem Gegner überlegen. Man war kompakt und spielte die

gewohnte dominante Rolle. Wenn man hinten sicher steht und vorne auch die nötige Kreativität

besitzt dauert es oft nicht lange, bis sich etwas auf der Anzeigetafel tut. Daniel Krichner und Nico

Wittrich sorgten in Minute 6 und 14 für eine komfortable 2:0 Führung nach nicht einmal zwanzig

gespielten Minuten. Doch dann machte sich die Heimmannschaft das Leben selbst schwer. Eine

ungwohnte Unsicherheit und eine hohe Anzahl an Fehlern brachten den Gegner wieder ins Spiel. Vor

der Pause stelle Royal Persia noch auf 2:1.

Hausherren triumphieren

In der Pause reagierte der Trainer Horst Gruber und stellte seine Mannscahft taktisch auf den

zweiten Durchgang ein. Währenddessen tätigte er auch noch einen Defensivenwechsel. Jetzt war

man wieder auf dem gewohnten Niveau und spielte mutig auf. Das Spiel hatte eine wirklich hohe

Intensität und es wurde öfters zur gelben Karte gegriffen. In der Schlussviertelstunde dann die

Erlösung für den SV Essling. In der 74. Spielminute baute Dejan Velimirovic die Führung zu einem 3:1

aus. Daniel Kirchner machte dann noch zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf und vollendete

seine Doppelpack, Endstand 4:1.

Mit nur zwei Gegentoren stellt SV Essling die sicherste Abwehr der Liga. SV Essling setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon acht Siege auf dem Konto.

Royal Persia rutschte mit dieser Niederlage auf den elften Tabellenplatz ab. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Royal Persia ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Nächster Prüfstein für SV Essling ist UFK Schwemm-De La Salle (Samstag, 15:00 Uhr). FC Royal Persia misst sich am selben Tag mit SR Donaufeld 1b (16:15 Uhr).

Stimme zum Spiel.

Horst Gruber (Trainer SV Essling): „Die lezten 25 Minuten der ersten Halbzeit waren als Trainer wirklich zermürbend. Wir haben den Gegner durch eigene Fehler ohne Druck stark gemacht. So kann dieses Spiel auch sehr schnell in eine andere Richtung kippen. Die Mannschaft hat sich aber gut erholt und dann auch diesen Sieg sehr gut eingefahren.“

Aufstellungen:

SV Essling: Dominik Szucsits - Philip Koller, Dejan Velimirovic, Martin Reisinger - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Daniel Kirchner, Karim Sellini, Anton Heissenberger, Luca Vojinovic - Nuri Kilic



Ersatzspieler: Filip Popovic, Konrad Pirker, Patrick Hofecker, Mario Blaumüller, Marcel Dolezal, Benjamin Porstner



Trainer: Horst Gruber

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Toni Borisov, Theo Hibler, Maximilian Sihler, Ahmmed Mohammad Bahjat, Mohammad Bahjat, Daniel Faily, Iman Ajdari, Johannes Becker, Dario Mattevi, Matthias Arnold



Ersatzspieler: Kamal Osman, Ali Al Satuf, Martin Hysomemaj, Diego Mattevi, Isa Abdelrahman, Christodoulos Kasilas



Trainer: Dr. Atrin Ramasani

Oberliga B: SV Essling – FC Royal Persia, 4:1 (2:1)

80 Daniel Kirchner 4:1

74 Dejan Velimirovic 3:1

24 Mohammad Bahjat 2:1

14 Nico Wittrich 2:0

6 Daniel Kirchner 1:0

