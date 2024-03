Erneuter Triumph von SV Essling

Details Montag, 25. März 2024 10:24

"Halbzeit eins war sehr gut, da haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert. Nach der Pause waren wir dann zu nachlässig", war für Horst Gruber trotz 4:1-Auswärtssieg des SV Essling gegen SR Donaufeld 1B nicht alles positiv. Ausschlaggebend für den schlussendlich ergebnistechnisch klaren Erfolg waren drei Tore in den ersten 25 Minuten. Überragender Mann bei den Gästen war Daniel Kirchner, dem ein Dreierpack gelang.

Furiose 25 Minuten

Daniel Kirchner brachte seine Mannschaft bereits früh in Führung (10.). Keine 120 Sekunden später klingelte es erneut im Kasten der Donaufelder, die zu diesem frühen Zeitpunkt überhaupt keinen Zugriff auf die Partie hatten. Karim Sellini erhöhte auf 2:0 (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte dann erneut Daniel Kirchner in der 25. Minute. "Wir waren von Beginn an konzentriert und sind top aufgetreten, haben das Spiel diktiert." Essling verabsäumte es vor der Pause das vierte Tor nachzulegen, hatte bei einem Lattentreffer der Gastgeber aber auch Glück. Sonst trat der Tabellenführer aber sehr konzentriert auf.

Faden verloren

Nach der Pause änderte sich an der Spielkontrolle der Gruber-Elf wenig, Donaufeld fand aber nun besser in die Partie, spielte viele lange Bälle in die Spitze. "Da haben wir dann auch verdientermaßen den Anschlusstreffer kassiert", sah Gruber diese Phase kritisch. Mikail Ünlü konnte nämlich auf 1:3 verkürzen und brachte seiner Mannschaft so noch einmal Hoffnung (65.). Essling unterliefen plötzlich viele Fehler im Spielaufbau und im Stellungsspiel. Ein Geniestreich brachte aber wieder Ruhe: Kapitän Bernhard Artner spielte einen Chipball auf den überragenden Kirchner und der traf volley zur Entscheidung (76.).

Horst Gruber: "Halbzeit eins war sehr gut, da haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert. Nach der Pause waren wir dann zu nachlässig. Kompliment an Donaufeld und Thomas Todorovic, die haben heute einen guten Job gemacht und werden heuer der einen oder anderen stärker einzustufenden Mannschaft Probleme bereiten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir über das gesamte Spiel konzentriert auftreten und eine konstante Leistung bringen."

In zwei Wochen, am 07.04.2024, tritt SR Donaufeld 1b bei FC Mauerwerk Immo 1b an, während SV Essling einen Tag früher SC Elite empfängt.

Oberliga B: SR Donaufeld 1b – SV Essling, 1:4 (0:3)

76 Daniel Kirchner 1:4

65 Mikail Uenlue 1:3

25 Daniel Kirchner 0:3

12 Karim Sellini 0:2

10 Daniel Kirchner 0:1

