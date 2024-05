17. Saisonsieg! SV Essling greift nach der Meisterschale

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:06

In der 20. Runde der Oberliga B stand die Begegnung zwischen dem SV Essling und dem FV 1210 Wien auf dem Programm, waren im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zehntplatzierten die Rollen klar verteilt. Der Ligaprimus wurde am Samstagnachmittag mit einem 3:1-Erfolg seiner Favoritenrolle gerecht, fuhr den achten "Dreier" am Stück ein und baute mit dem 17. Saisonsieg den Vorsprung auf respektable 13 Punkte aus. Für die Rathmayr-Elf hingegen war nach drei Unentschieden in Folge Schluss mit lustig.

Fast-Meister geht zwei Mal in Führung

Der Startschuss fiel, der Favorit legte sofort los und ging in der 20. Minute durch Daniel Kirchner in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Ton für ein energiegeladenes Spiel, in dem beide Teams entschlossen waren, den Sieg zu erringen. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und fand in der 27. Minute durch Mohamed Doumbia den Weg ins Netz, was den Ausgleich zum 1:1 markierte. Dieser Treffer gab den Gästen neues Selbstvertrauen und machte das Spiel noch spannender. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, schlug Essling erneut zu. Kirchner bewies seine Torgefährlichkeit mit seinem zweiten Treffer des Tages und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Heimmannschaft.

Tabellenführer macht Sack zu

Nach der Pause suchte FV 1210 Wien nach Wegen, das Spiel zu drehen, während die Hausherren darauf bedacht waren, den Vorsprung auszubauen und die Kontrolle zu behalten. Trotz verschiedener Wechsel auf beiden Seiten, um frische Energie ins Spiel zu bringen, blieb das nächste Tor bis zur 84. Minute aus. Dann gelang es Luca Vojinovic, den Ball im Netz unterzubringen und das Ergebnis auf 3:1 zu erhöhen. Dieses Tor in der Schlussphase sorgte für die Entscheidung und ließ die Hoffnungen des Außenseiters auf ein Comeback schwinden. Mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Alket war der nächste große Schritt der Esslinger Richtung Meistertitel Gewissheit.

Oberliga B: SVE : FV 1210 Wien - 3:1 (2:1)

84 Luca Vojinovic 3:1

44 Daniel Kirchner 2:1

27 Mohamed Jonathan Doumbia 1:1

20 Daniel Kirchner 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Weissa erstellt.

