Braun-Doppelpack sichert KSC/FCB Donaustadt drei Punkte gegen UFK Schwemm

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:36

Am Samstagnachmittag kam es zum packenden Aufeinandertreffen zwischen KSC/FCB Donaustadt und UFK Schwemm-De La Salle. In einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute versprach, setzte sich letztlich die Heimmannschaft mit einem 3:1 durch. Die Fans beider Teams wurden Zeugen eines Spiels, das vor allem in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm und die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Startschuss fiel pünktlich und KSC/FCB Donaustadt ließ keine Zeit verstreichen, um den ersten Akzent des Spiels zu setzen. Dabei haben die Gäste dann die erste Top-Chance zur Führung. Torwart Lamin Kanteh hatte aber den richtigen Riecher und hielt den Ball. Die Gastgeber machen es besser: In der 18. Minute zog Sasa Dimitrijevic aus 20 Metern ab und sein Kracher passte ins Kreuzeck. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern nicht nur Selbstvertrauen, sondern setzte auch UFK Schwemm unter Druck, die nun den Rückstand aufholen mussten. Trotz verschiedener Bemühungen beider Teams, blieb es bis zur Halbzeitpause beim knappen Vorsprung für KSC/FCB Donaustadt.

Ein Wechselbad der Gefühle in der zweiten Hälfte

Die zweite Spielhälfte begann mit einem UFK Schwemm, das entschlossener wirkte, das Spiel zu drehen. Ihre Bemühungen wurden in der 72. Minute belohnt, als Matthias Aberle den Ausgleich erzielte und die Spannung auf den Siedepunkt trieb. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Nur drei Minuten nach der gelb-roten Karte gegen Thomas Bröckl von UFK Schwemm, nutzte KSC/FCB Donaustadt die numerische Überlegenheit. Jonas Braun, der sich bereits als entscheidender Spieler herausstellen sollte, traf in der 75. Minute per Elfmeter zum 2:1, wodurch er seine Mannschaft erneut in Führung brachte. Ein Freistoß von Mirza Dugalic auf die zweite Stange erreichte Jonas Braun und er trifft.

UFK Schwemm versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um erneut den Ausgleich zu erzielen, doch ihre Hoffnungen wurden in der 87. Minute endgültig zerschlagen. Jonas Braun, der Mann des Spiels, erhöhte nach einer Standardsituation auf 3:1 und sicherte seinem Team damit den Sieg. Mit diesem Doppelpack wurde er zum Helden des Tages für KSC/FCB Donaustadt. Das Spiel endete schließlich nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Endstand für die Heimmannschaft.

Das Aufeinandertreffen zwischen KSC/FCB Donaustadt und UFK Schwemm-De La Salle bot den Fans ein emotionales Wechselbad und unterstrich erneut, warum Fußball so faszinierend ist. Mit Kampfgeist, Entschlossenheit und einer Prise Individualklasse setzte sich KSC/FCB Donaustadt durch und feierte einen wichtigen Sieg vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel:

Christian Windisch (Trainer KSC/FCB Donaustadt): "Also wir hatten von Anfang an das Spiel unter Kontrolle. Aber plötzlich war kurz eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr und der Schiedsrichter gab korekterweise einen Elfmeter gegen uns. Nach der Führung für uns glaubten wir, wir bräuchten nicht mehr gegen den Ball zu arbeiten und schon hatten wir den Gegentreffer. Aber meine Mannschaft zeigte Moral und wir schafften die erneute Führung. Das war gleichzeitig der Siegtreffer nach vier Unentschieden hintereinander. Ich hoffe dass uns endlich der Knopf aufgegangen ist und wir befreiter spielen können. Heute bin ich stolz auf meine Mannschaft."

Thomas Bröckl (Trainer UFK Schwemm): "Rasenplatz, große Hitze - alles in allem wäre aus meiner Sicht ein Unentschieden verdient gewesen. Donaustadt war cleverer im Abschluss. Wir hatten immer wieder gute Chancen auf den Ausgleich aber zu zögerlich im Abschluss - dann doch der Ausgleich und postwendend ein Elfmeter gegen uns wegen eines dummen unnötigen Fouls. Es ist eine bittere Niederlage und wir hoffen, wir lernen daraus - es bleibt eine schwierige Saison."

Aufstellungen:

KSC/FCB Donaustadt: Lamin Kanteh, Gernot Pfneiszl, Jonas Braun, Theodor Sack, Sasa Dimitrijevic (K), Mohamed Mansour, Ivan Strapajevic, Dario Pfeiffer, Mirza Dugalic, Adnan El Madhi, Martin Mödlagl



Ersatzspieler: Simon Nechwatal, Patrik Schiller, Thomas Frank, Jakob Sandner, Stephan Zumkeller, Kristian Puskaric



Trainer: Christian Windisch

UFK Schwemm: Christoph Rupp, Philipp Hafenscher, Elyas Malik, Andreas Haas, Antonio Pipinic, Markus Stefansky, Luka Plavotic, Matthias Aberle (K), Mathias Sehnal, Rejhan Dolovac, Luis Rosenfeld



Ersatzspieler: Harald Lang, Martin Josef Goller, Michael Obrietan, Kevin Bichlbaumgartner, Taha Salama



Trainer: Thomas Bröckl

Oberliga B: Donaustadt : UFK Schwemm - 3:1 (1:0)

87 Jonas Braun 3:1

75 Jonas Braun 2:1

72 Matthias Aberle 1:1

18 Sasa Dimitrijevic 1:0

