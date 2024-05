SV Marianum feiert Sieg gegen SC Elite

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:51

Am Samstagnachmittag trafen in einem spannungsgeladenen Fußballmatch SC Elite und SV Marianum aufeinander. Die Gäste, SV Marianum, konnten sich mit einer soliden Leistung durchsetzen und gewannen das Spiel mit 0:2. Von Beginn an zeigte sich, dass SV Marianum entschlossen war, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Treffer von Moritz Mayer und Laurenz Reimitz besiegelten den Erfolg für SV Marianum und hinterließen bei SC Elite Enttäuschung über die verpasste Chance, vor heimischer Kulisse zu punkten.

Erste Halbzeit - SV Marianum legt vor

Die Partie begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter das Spiel pünktlich anpfiff. Beide Teams schienen motiviert, doch es war SV Marianum, das früh im Spiel ein Zeichen setzte. In der 32. Minute durchbrach Moritz Mayer die Abwehr von SC Elite und netzte zum 0:1 ein - Wiedmann spielt den Ball nach einer schönen Kombination in den Rückraum des 16ers, wo sein Bruder Georg wartet und abzieht. Der Schuss wird allerdings geblockt und fällt Mayer vor die Füße. Dieser umläuft den Torwart und spitzelt den Ball gegen die Laufrichtung ins Tor. Dieser Treffer gab SV Marianum die nötige Sicherheit, um das Spielgeschehen weitgehend zu kontrollieren. SC Elite bemühte sich um einen Ausgleich, konnte jedoch die solide Verteidigung der Gäste nicht überwinden. Mit einem 0:1-Rückstand für SC Elite ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit - SV Marianum baut Führung aus

Nach der Pause kehrten beide Mannschaften mit frischem Elan auf das Spielfeld zurück. SC Elite versuchte, den Druck zu erhöhen und die Partie zu drehen, doch SV Marianum stand defensiv gut organisiert. Die Entscheidung fiel in der 75. Minute, als Laurenz Reimitz für SV Marianum das 0:2 erzielte - langer Einwurf von Wiedmann auf Reimitz in den 16er. Dieser verlängert den Ball, allerdings zu einem Gegner. Von dort gelangt der Ball wieder zu Reimitz, der den Ball dann gekonnt mit dem Außenrist im langen Eck versenkt. Dieser Treffer war das Ergebnis einer hervorragenden Teamleistung und sorgte für klare Verhältnisse auf dem Spielfeld. Trotz einiger Bemühungen von SC Elite, den Rückstand zu verkürzen, blieb es beim 0:2.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für SV Marianum. Die Gäste zeigten eine überzeugende Leistung, sowohl offensiv durch effektive Abschlüsse als auch defensiv durch konsequentes Abwehrverhalten. Für SC Elite war es eine enttäuschende Niederlage, die zeigt, dass im nächsten Spiel eine Steigerung nötig ist, um punkten zu können. SV Marianum hingegen kann mit Zuversicht in die kommenden Begegnungen blicken, gestärkt durch einen soliden Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel:

Roman Guryca: "Ein alles in allem mehr als verdienter Sieg meiner Jungs. Der Gegner war sehr schwer zu bespielen, trotzdem konnten wir das Spiel über die gesamte Länge hin sehr gut kontrollieren. Drei Stangenschüsse und einige gute Paraden vom gegnerischen Tormann, verhinderten am Ende einen noch eindeutigeren Sieg."

Aufstellungen:

Elite: Christopher Janecek (K), Ender Nar, Martin Magerle, Ajay Pal, Mouemen Abidli, Firat Dag, Mathew Slavik, Azur Softic, Ahmethan Özbek, Iman Ezati, Oguz Efe



Ersatzspieler: Dominik Blaim, Burak Güngör, Emil Cavalic, Samir Abazovic, Abdul Rahman Hamid Azizi, Goran Petrovic



Trainer: Helmut Janecek

Marianum: Marcel Kaminsky - Fabian Wimmer, Nikodemus Coreth, Fabian Zettl, Matthias Wiedmann - Vincent Weger, Robert Kramer, Laurenz Reimitz - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K), Lorenz Natter



Ersatzspieler: Patrick Gröger, Lukas Rath, Sebastian Kainz, Tobias Heigl, Carl-Johann Spieler



Trainer: Roman Guryca

Oberliga B: SC Elite : Marianum - 0:2 (0:1)

75 Laurenz Reimitz 0:2

32 Moritz Mayer 0:1

