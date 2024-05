FC Royal Persia triumphiert mit 5:2 gegen SV Aspern

Details Montag, 06. Mai 2024 22:29

In einem fesselnden Match, das am Sonntag um 11:00 Uhr begann, setzte sich der FC Royal Persia mit einem beeindruckenden 5:2 gegen den SV Aspern durch. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen und spannende Momente bot, endete nach 93 Minuten mit einem verdienten Sieg für FC Royal Persia. Die Fans beider Teams wurden Zeugen eines Spiels, das an Intensität und Emotionen kaum zu überbieten war.

Ein stürmischer Beginn

Das Spiel nahm sofort Fahrt auf, als der FC Royal Persia bereits in der 4. Minute durch Martin Hysomemaj in Führung ging. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels und zeigte die Entschlossenheit von FC Royal Persia, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nicht lange danach, in der 29. Minute, erhöhte Mohammad Bahjat die Führung zum 0:2, was den Druck auf SV Aspern weiter verstärkte. Doch SV Aspern zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Benedict Schiller erzielte in der 36. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, was die Hoffnungen für SV Aspern kurzzeitig wiederbelebte. Jedoch gelang es Alexander Kräuter, kurz vor der Halbzeitpause in der 40. Minute, den alten Abstand wiederherzustellen und für FC Royal Persia das 1:3 zu markieren.

Die zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für SV Aspern, als Michael Feichtinger in der 53. Minute das 2:3 erzielte und somit das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Doch trotz des Aufbäumens von SV Aspern gelang es dem FC Royal Persia, die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. In der 76. Minute erzielte Daniel Faily das entscheidende 2:4, wodurch die Hoffnungen von SV Aspern, das Spiel noch zu drehen, einen herben Dämpfer erhielten. Schließlich setzte Omid Ebrahimi in der 90. Minute mit dem Tor zum 2:5 den Schlusspunkt eines spektakulären Spiels.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 93 Minuten abpfiff, stand der Sieger fest: FC Royal Persia verließ den Platz mit einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen SV Aspern. Dieses Spiel wird den Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der hohen Anzahl an Toren, sondern auch wegen der Leidenschaft und des Kampfgeistes, den beide Teams auf dem Platz gezeigt haben.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Es war nicht unbedingt das schönste Fußballspiel zum anschauen aber zumindest sind sieben Tore gefallen. Wir haben zwar etwas mehr vom Spiel gehabt, aber konnten trotzdem nicht den Fußball spielen, den wir uns wünschen. Trotzdem wurden es fünf Tore und leider 2 Gegentore die wieder einmal durch schlechtes Abwehrverhalten gefallen sind. Ich nehme die Punkte gerne mit und hoffe dass wir uns spielerisch weiter entwickeln können."

Aufstellungen:

Aspern: Kurt Bortoli - Maurice Dolezal, Alan Wozniak, Robert Grabowski, Paul Lindtner - Dominic Schulz, Manuel Peintinger (K), Tim Stärker, Lukas Kunz - Damir Redzepovic, Benedict Schiller



Ersatzspieler: Abdurrahman Ercelik, Prince Losso, Michael Feichtinger



Trainer: Michael Novotny

Royal Persia: Danylo Pomazan, Kiarash Jafarnezhadsani, Theo Hibler, Marc Steger, Mohammad Bahjat, Alexander Kräuter, Dario Mattevi, Nico Raczynski, Diego Mattevi, Martin Hysomemaj, Matthias Arnold (K)



Ersatzspieler: Mesut Babadostu, Omid Ebrahimi, Toni Borisov, Ahmmed Mohammad Bahjat, Daniel Faily, Hamed Mirzaei



Trainer: Atrin Ramasani

Oberliga B: SVA : Royal Persia - 2:5 (1:3)

92 Omid Ebrahimi 2:5

76 Daniel Faily 2:4

53 Michael Feichtinger 2:3

40 Alexander Kräuter 1:3

36 Benedict Schiller 1:2

29 Mohammad Bahjat 0:2

4 Martin Hysomemaj 0:1

