Aufholjagd im ÖBF-Cup bleibt unbelohnt: Austria XIII zieht gegen St. Anna im Elferschießen den Kürzeren

Am Samstagnachmittag kam es in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Duell zwischen Austria XIII Auhof Center und dem USV St. Anna am Aigen. Damit hieß es Wiener Stadtliga gegen Regionalliga Mitte. Die Gäste aus der Steiermark gingen als Favorit ins Spiel, am Ende ging es aber ins Elfmeterschießen, wo die Gäste letztlich die Nase vorne hatten. Damit stehen die Steirer in der zweiten Runde.

Blitzstart für St. Anna

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gäste. Nach einer Aktion über rechts erhält Christoph Kobald am 16er den Ball und versenkt diesen flach im kurzen Eck. Nur Augenblicke darauf schlagen die Hausherren aber schon zurück. Verteidiger Adnan Hajdarevic möchte vor seinem Tormann klären und versenkt den Ball im eigenen Tor. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Dann führen die Wiener. Nachdem zunächst ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, bringt Armin Horschinegg den Stadtligisten in Führung. Er trifft von der rechten Seite mit rechts in lange Eck. Damit hat der Außenseiter das Spiel gedreht. Noch vor der Pause gelingt den Gästen aber der Ausgleich. Neuzugang Paul Kiedl darf jubeln.

Verrücktes Spiel

Unmittelbar nach Wiederbeginn geht St. Anna erneut in Führung. Florian Weiler ist der Torschütze. Innerhalb von 60 Sekunden fällt dann noch ein Tor für die Steirer. Wieder ist es Kiedl. Das dürfte wohl die Entscheidung sein. Dachte man sich - doch die Austria XIII kommt sensationell zurück. Und zwar durch Tore in der 49. und 51. Minute. Innerhalb von sechs Minuten fallen hier vier Tore - was für eine Partie. Im weiteren Verlauf der regulären Spielzeit ist es das dann gewesen und es geht in die Verlängerung.

Donner hält zwei Elfer

In der Verlängerung geht es Hin und Her. Es ergeben sich auf beiden Seiten Möglichkeiten, richtig zwingend werden aber weder die Wiener noch die Steirer. Somit geht es ins Elfmeterschießen, wo zunächst beide Teams treffen. Dann hält St. Anna-Goalie Donner und die Steirer können vorlegen. Die Führung hält und schließlich pariert Donner auch noch einen zweiten Elfer der Wiener und das Spiel ist entschieden.

Edgar Spath (Trainer St. Anna): "Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel gegen einen von einem sehr erfahrenen Trainer eingestellten Gegner. Es war ein Cup-Spiel und da zählt nur das Weiterkommen. Dieses Ziel haben wir erreicht und jetzt liegt der Fokus auf das erste Meisterschaft Spiel."

