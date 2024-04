Wordrap mit ASV-13-Kicker Mika Friz

Details Mittwoch, 17. April 2024 13:28

ASV 13 rangiert in der Wiener Stadtliga auf dem 14. Tabellenplatz und hat gerade einmal 13 Punkte auf dem Konto. Der Kampf um den Klassenerhalt ist also voll entbrannt. Die Hietzinger brauchen dringend Punkte. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Mika Friz, einem jungen Spieler der Mannschaft. Neben dem kurzen Interview gab es außerdem einen Wordrap.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Mika Friz: Wenn man letzter Platz ist, kann man kaum zufrieden sein. Die vielen Unentschieden sind zwar schön, aber bringen uns im Abstiegkampf auch nichts.

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Mika Friz: Nein, das Ziel bleibt gleich, die Liga zu halten.

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Mika Friz: Extrem wichtig, die Berichterstattung ist wirklich gut gemacht und man bekommt schnell alle aktuellen News.

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt?

Mika Friz: Einen mehr als der/die Absteiger.

Wordrap:

Erfolg bedeutet für mich:

Von Tag zu Tag dazulernen und sagen zu können man hat alles gegeben

Worauf bist du besonders stolz:

Positive Note in Mathe

Mein bisheriges Karriere-Highlight:

Die meisten Punkte für den ASV13 - letzte Saison - jemals in der Stadtliga geholt zu haben

Ich bin ein Fan von:

Einsatz

Bester internationaler Fußballer:

Harry Kane

Bester internationaler Trainer:

Pep Guardiola

Der Fußballheld in meiner Kindheit:

Dele Alli

Worauf ich nicht verzichten kann:

Schlaf

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.