3:0 gegen FavAC - Vienna startet souverän ins Frühjahr!

Details Samstag, 29. Februar 2020 13:57

Für den Tabellenführer der Wiener Stadtliga, First Vienna FC, stand Freitagabend zum Auftakt der Frühjahrssaison in der 16. Runde das Heimspiel gegen den Favoritner AthletikClub an. Die Mannschaft von Vienna-Trainer Peter Hlinka ging nicht nur aufgrund eines 6-Punkte-Vorsprungs als Favorit auf den Meistertitel in die Rückrunde. Qualitativ ist der Ligaprimus auch eine der bestimmenden Mannschaften der Liga. Diese Qualität konnte man im ersten Spiel nach der langen Winterpause unter Beweis stellen und gegen die Truppe von FavAC-Coach Mladen Jovanovic vor knapp 1000 angereisten Fans locker mit 3:0 gewinnen.

Vienna spielbestimmend!

Das Match nahm den zu erwartenden Verlauf. Wenngleich die Gäste sich nicht versteckten und tapfer kämpften setzte sich über kurz oder lang die höhere Qualität der Hausherren durch. Die ersten 30 Minuten konnte man aus Sicht der Auswärtsmannschaft noch Schlimmeres verhindern, doch dann traf der ehemalige Rapid-Spieler und Deutschland-Legionär Ümit Korkmaz zum 1:0 für Vienna und sorgte damit für Erleichterung auf der Betreuerbank (34.). Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen.

Doppelpack entscheidet Partie!

Nach dem Seitenwechsel versuchten dann auch die Gäste ein wenig etwas zum Spiel beizutragen. Der Auftritt war grundsätzlich kein Schlechter, doch gegen die routinierte Hlinka-Elf konnte man nur wenig bis nichts ausrichten. Und nach etwas mehr als einer Stunde war die Partie dann auch schlussendlich entschieden. Innerhalb von nur 100 Sekunden konnten die Hausherren auf 3:0 davonziehen. Zunächst traf Mittelfeld-Spieler Bernhard Fucik zum 2:0 für die Vienna (67.) und unmittelbar danach unterlief FavAC-Torhüter ein unglückliches Eigentor zum 3:0 (68.). Damit war das Match natürlich entschieden. Im Anschluss spielte der Tabellenführer die Partie locker ins Trockene. Der Auftakt ins Frühjahr war somit gelungen.

Dank einer sehr routinierten Leistung konnte die Mannschaft von Peter Hlinka zum Frühjahrsauftakt der Wiener Stadtliga einen letztendlich ungefährdeten 3:0-Heimsieg einfahren. Man kam eigentlich nie wirklich in Bedrängnis. Durch den Erfolg liegt man vor den Samstagspielen 9 Punkte vor dem Verfolger Austria XIII - Auhof Center, der gegen den SV Donau antreten muss. Für die Gäste mit Trainer Mladen Jovanovic war es zwar kein erfolgreicher Auftakt, doch die Erwartungen waren vor der Partie nicht die größten. In den nächsten Wochen wird sich zeigen in welche Richtung der Tabellenzwölfte marschieren kann.

Die Besten: Ümit Korkmaz (MIT), Bernhard Fucik (MIT) - First Vienna FC

keiner - FavAC

Marco Wiedermann

