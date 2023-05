Sportunion Mauer macht Titelkampf zu Krimi!

Details Montag, 15. Mai 2023 09:24

"Das war absolut Werbung für den Stadtliga-Fußball", war Christoph Knirsch, Individualtrainer von Sportunion Mauer nach dem 4:1-Sieg gegen den FavAC begeistert. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Hausherren die effizientere Mannschaft waren. In der Hinrunde hatte Sportunion Mauer im Auswärtsspiel bei Favoritner AthletikClub einen 2:1-Erfolg errungen.

Union Mauer sehr präsent

Von Beginn an zeigten die Mannen von Trainer Robert Popovits, dass sie im Titelkampf noch ein gehöriges Wörtchen mitreden wollten. "Wir haben sie gleich von Beginn reingedrückt", sah Knirsch einen starken Beginn seiner Mannschaft. Die Folge: das 1:0. Marco Elbl beförderte das Leder nach Pass von Brunner zum 1:0 von Sportunion Mauer in die Maschen (33.). Die Gäste hätten vor der Pause noch ausgleichen können, verpassten die Möglichkeit aber. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Klare Sache

In Halbzeit zwei erhöhten beide Teams noch einmal das Tempo. Die Tore machten aber die Gastgeber. Elbl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft nach einem tollen Solo von Kollege Alexander Frank auf die Siegerstraße (52.). Mit dem 3:0 durch Felix Langbrucker schien die Partie bereits in der 57. Minute mit Sportunion Mauer einen sicheren Sieger zu haben. Viktor Petrovic war es, der in der 59. Minute das Spielgerät im Tor von Sportunion Mauer unterbrachte. Vlade Janjic baute den Vorsprung von Sportunion Mauer in der 64. Minute nach einem guten Umschaltmoment aus. Als Schiedsrichter Pascal Günsberg die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte Sportunion Mauer die drei Zähler unter Dach und Fach.

Christoph Knirsch (Individualtrainer Sportunion Mauer):

"Das war absolut Werbung für den Stadtliga-Fußball. FavAC hat eine richtig starke Mannschaft, das hat man gemerkt. Das Ergebnis scheint hoch aber in Summe, war es ein Match auf Augenhöhe. Wir hatten aber dann doch ein Chancenplus. Wir haben es in den letzten Wochen geschafft immer wieder den nächsten Step zu machen."

Trotz des Sieges bleibt Sportunion Mauer auf Platz zwei. Sportunion Mauer sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch sieben Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Sportunion Mauer scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die gute Bilanz von FavAC hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher 18 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Nach Favoritner AthletikClub stellt Sportunion Mauer mit 63 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Als Nächstes steht für Sportunion Mauer eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:15 Uhr) geht es gegen WAF pinova Telekom. FavAC tritt bereits einen Tag vorher gegen SC Mannswörth an (16:00 Uhr).

Die Besten:

Sportunion Mauer: Marco Elbl (ST)

FavAC: -

Lukas Wiedermann

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei