Austria XIII mit klarem Heimsieg gegen 1980 Wien!

"Heute haben uns mit Matic und Nemetz 32 Saisontore gefehlt und trotzdem haben es die Jungs sehr stark gemacht." Michael Keller, Trainer von Austria XIII, sah trotz zahlreicher Ausfälle einen starken Auftritt seiner Mannschaft gegen FC 1980 Wien. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Austria XIII Auhof Center als das überlegene Team und verbuchte beim 3:0 drei Zähler. Das Hinspiel hatte 1980 Wien erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Keine Zweifel

Von Beginn an waren die Hausherren überlegen. Vitalie Bordian traf vor 125 Besuchern zum 1:0 (13.). Tobias Schumi trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für Austria XIII ging es in die Halbzeitpause.

Späte Entscheidung

Nach der Pause konnten die Hausherren das Ergebnis gut verwalten und hätten eigentlich schon früher alles klarmachen können. Der Gastgeber baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Andrija Pavlovic in der 91. Minute traf. Nach abgeklärter Leistung blickte Austria XIII Auhof Center auf einen klaren Heimerfolg über FC 1980 Wien.

Michael Keller (Trainer Austria XIII):

Austria XIII muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Austria XIII Auhof Center bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwölf Siege, zwei Unentschieden und 14 Pleiten.

Austria XIII setzte sich mit diesem Sieg von 1980 Wien ab und nimmt nun mit 38 Punkten den achten Rang ein, während die Gäste weiterhin 34 Zähler auf dem Konto haben und den zehnten Tabellenplatz einnehmen.

Während Austria XIII Auhof Center am Freitag, den 09.06.2023 (18:30 Uhr) bei SV Schwechat gastiert, steht für FC 1980 Wien einen Tag später (17:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit 1. Simmeringer SC auf der Agenda.

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – FC 1980 Wien, 3:0 (2:0)

91 Andrija Pavlovic 3:0

33 Tobias Schumi 2:0

13 Vitalie Bordian 1:0

