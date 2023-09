WAF pinova schlägt ASV 13 dank bärenstarker zweiter Halbzeit klar

Details Montag, 18. September 2023 22:01

Am Sonntag traf in der 5. Runde der Wiener Stadtliga WAF pinova Telekom vor heimischem Publikum auf ASV 13. WAF pinova Telekom verlor in Runde 4 mit 1:3 gegen SV Dinamo Helfort, während ASV 13 0:3 gegen FC Hellas Kagran verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte ASV 13 mit 7:4 das bessere Ende für sich. Dieses Mal gab es einen 5:2-Triumph des WAF.

WAF pinova Telekom geht früh in Front

WAF pinova startet furios in die Partie und kommt bereits früh in den Gefahrenbereich des Gegners. Tor, Toor, Tooor für WAF pinova zum 1:0 durch Nico Schrammel, der seine Mannschaft jubeln lässt. In Minute 46 fasst sich Chad Feingold ein Herz und vollendet eiskalt zum 1:1. Nach 46 Minuten schickt der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

ASV in Durchgang zwei mit Blitzstart

Julian Dorrek zieht in Minute 51 ab und stellt mit dem Treffer zum 1:2 sein Können unter Beweis. Nach dem Gegentreffer schlägt WAF pinova in Minute 55 postwendend zurück und stellt auf 2:2. In der 60. Minute findet der gegnerische Tormann in Leon Lux seinen Meister, der gekonnt auf 3:2 stellt. In der 62. Minute bewahrt Aldin Ibrahimovic mit dem Treffer zum 4:2 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Julian Dorrek, der in diesem Spiel bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat, wird vom Unparteiischen mit Gelb verwarnt. Marcel Strohmayer verwertet in Minute 77 zum 5:2 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. In weiterer Folge zeigt der Schiedsrichter Chad Feingold in der 83. Minute die gelbe Karte. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht WAF pinova als Sieger vom grünen Rasen, besiegt ASV 13 mit 5:2. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SC Mannswörth beweisen, ASV 13 trifft auf FC 1980 Wien und hofft auf einen Sieg.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Das sitmmt wirklich sehr positiv, wie wir heute aufgetreten sind. Ich denke, dass der Sieg auch mehr als verdient ist. Vor allem im zweiten Durchgang haben wir aufgedreht."

Foto: Batarilo

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.