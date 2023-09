SV Dinamo Helfort 15 schießt SC Mannswörth vom Platz

Details Samstag, 16. September 2023 21:27

Die fünfte Runde in der Wiener Stadtliga bot am Freitagabend die Begegnung zwischen SC Mannswörth und SV Dinamo Helfort . 250 Zuschauer kamen auf die Mannswörth- Anlage , um sich dieses Spiel nicht entgehen zu lassen. Pünktlich um 18 Uhr standen beide Mannschaften und Schiedsrichter Suta Harun am Platz. Dritter gegen vierten Platz, das waren Voraussetzungen für ein spannendes Spiel, doch nicht an diesem Abend.

Dinamo gnadenlos im ersten Durchgang

Das Spiel war nicht einmal zwei Minuten und Dinamo reklamierte schon zweimal Elfmeter, der Pfiff blieb aber aus. Eine Minute später sorgte man dann selbst für die Führung, der formstarke Agron Mala ließ in einer Einzelaktion drei Gegenspieler stehen, 0:1 nach drei Minuten. Mannswörth war einfach zu langsam, konnte das Tempo der Gäste nicht mitgehen. Dinamo hörte aber nach der Führung nicht auf, weiterhin war man dominant und presste den Gegner sofort an. Die Partie spielte sich hauptsächlich im gefährlichen Drittel der Heimmannschaft ab. Die Motivation der Gäste war unbeschreiblich, in der 34. Spielminute musste Trainer Coric sogar offensiv Christiano Ivkic auswechseln, weil er trotz guter Leistungen Gelb-Rot gefährdet war. Mittlerweile führte man auch schon 0:2. Trotzdem änderte man weder das Tempo noch die Zweikampfhärte . Simpler und effektiver Fußball war an diesem Abend der Weg zum Erfolg. Zweimal Sibcic und erneut Agron Mala sorgten für eine 5:0 Pausenführung.

Zweiter Durchgang selbes Spiel

Mannswörth nahm zur Halbzeit gleich zwei Wechsel vor. Man konnte weitere Chancen der Gäste etwas minimieren. Dinamo drückte trotzdem nochmal die ersten 15 Minuten, ohne Torerfolg. Durch weitere zwei Wechsel bei Mannswörth und insgesamt vier aufseiten der Gäste beruhigte sich das Spiel etwas. Es war nun etwas ausgeglichener. Zehn Minuten vor Schluss krönte Agron Mala seine Leistung mit einem Dreierpack zum 0:6. Geich zweimal dribbelte er Schlussmann von Mannswörth aus und rollte den Ball über die Linie. Kurz vor Abpfiff erzielte noch Ugur Sezen den Ehrentreffer für seine Mannschaft. Beide Teams trennten sich mit einem 1:6.

Stimme zum Spiel:

Stefan Coric (Trainer Helfort): „Jetzt sind wir verdient zweiter. Ich gratuliere dem Verein und meiner Mannschaft, gute Führung und konstant gute Arbeit wird endlich belohnt. Ich möchte gerne so weiter machen und die Mannschaft kann das auch, aber der heutige Fußball ist sehr schnell. Wir dürfen uns nicht ausruhen. Die ersten 45 Minuten, die mir präsentiert, wurden waren überragend, durch die Wechsel ging leider etwas der Rhythmus etwas verloren. Dadurch war das 1:6 auch in Ordnung.

