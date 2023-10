WAF pinova entführt drei wichtige Punkte vom SV Wienerberg

Details Montag, 02. Oktober 2023 20:09

In der 7. Runde der Wiener Stadtliga duellierten sich der SV Wienerberg 1921 und der WAF pinova Telekom. In der letzten Runde verlor SV Wienerberg 1921 mit 0:1 gegen SV Dinamo Helfort 15. Jetzt musste man sich geschlagen geben.

Aldin Ibrahimovic bringt WAF pinova Telekom früh in Front

WAF pinova kommt deutlich frischer aus der Kabine und lässt die Fans mit einem raschen Treffer jubeln. Aldin Ibrahimovic befördert in der 3. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 0:1. In der Folge muss der Schiedsrichter innerhalb kurzer Zeit mehrmals in die Brusttasche greifen. In der 36. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Paul Semrau Gelb. Danach wird nach 37 Minuten Marco Gragger mittels gelber Karte verwarnt. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

Georgi Marincheshki, erst in der 79. Minute ins Spiel gekommen, nützt seine Chance und drückt den Ball über die Linie. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe sieben Mal Gelb (Eghosa Osarodion 96.; Florian Martini 86.; Abdul Yazici 80.; Marcel Strohmayer 78.; Leon Lux 65.; Patrick Ivandic 51.; Matthias Schmid 50.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und WAF pinova darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Ein klassisches 6 Punkte Spiel, das wir über den Einsatz und dem defensiven Kollektiv für uns entscheiden konnten! Was mich in diesem wichtigen Spiel besonders stolz macht, ist das/ wir ohne Gegentor geblieben sind und heute mit unseren Chancen effizient waren!"

