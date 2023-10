Kelava leitet Wende ein: Austria XIII schlägt Hellas Kagran

Details Montag, 09. Oktober 2023 23:32

Am Samstag verbuchte Austria XIII Auhof Center einen 4:2-Erfolg gegen FC Hellas Kagran. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Austria XIII die Nase vorn.

Das Spiel begann bei starkem Wind, wobei das Kagran zunächst den Vorteil hatte, mit dem Wind zu starten. Bereits nach zwei Minuten konnte sich die Mannschaft über einen Führungstreffer freuen, als Nuh Nazli den Ball nach einer Kopfballvorlage von Jasmin Delic über die Linie drückte.

Dann entschied der Schiedsrichter auf Stürmerfoul, da der Angreifer der Heimmannschaft sonst alleine vor dem Tor gestanden hätte. In der 37. Spielminute drang Nuh Nazli in den Strafraum ein, der Torhüter konnte den Ball nicht festhalten, und Kapitän Mario Fürthaler war zur Stelle, um zum 2:0 für Hellas Kagran abzustauben. Kurz vor der Halbzeit verhinderten die Gastgeber knapp einen dritten Treffer. Mit dem Spielstand von 0:2 ging es in die Pause.

Ben Schoisswohl, der bereits eine gelbe Karte hatte, wurde vorsichtshalber ausgewechselt. Dann sah das Publikum eine große Chance für Jasmin Delic, der jedoch knapp abgedrängt wurde. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Während Austria in der ersten Halbzeit kaum Chancen hatte, fand man im Laufe des Spiels immer besser ins Spiel. Ein Spieler der Heimmannschaft lag verletzt am Boden, und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel. Ein Weitschuss des Gegners landete im Tor, und Austria

Nächster Prüfstein für Austria XIII ist FC 1980 Wien (Samstag, 15:00 Uhr). Hellas K. misst sich am selben Tag mit SV Gerasdorf Stammersdorf (14:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – FC Hellas Kagran, 4:2 (0:2)

78 Tobias Schumi 4:2

76 Tobias Schumi 3:2

64 Jan Rafael Ferencak 2:2

48 Luka Kelava 1:2

37 Mario Fuerthaler 0:2

3 Nuh Nazli 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.