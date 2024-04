Sportunion Mauer lässt gegen SV Wienerberg nichts anbrennen

Details Samstag, 06. April 2024 20:54

Sportunion Mauer setzte sich standesgemäß gegen SV Wienerberg 1921 mit 4:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Sportunion Mauer. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte Sportunion Mauer bei SV Wienerberg einen 3:1-Sieg eingefahren.

Blitzstart von Mauer

Andre Necina brachte Sportunion Mauer in der dritten Minute in Front. Damit gelingt den Gastgebern, die stark dezimiert auftragen und sogar mit zwei 17-Jährigen spielen mussten, der Blitzstart. Wienerberg tut sich schwer, kommt dann aber doch ins Spiel. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Predrag Ilic aber das 2:0 nach (40.). Mit dem 3:0 durch Necina schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit von Sportunion Mauer spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt wieder stärkeren Heimischen, die jetzt aber nicht so effektiv auftreten wie noch im ersten Durchgang. Nikola Ivic war es, der kurz vor Ultimo mit einem wunderschönen Freistoß das 4:0 besorgte und den Gastgeber inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Am Ende kam Sportunion Mauer gegen SV Wienerberg 1921 zu einem verdienten Sieg.

Der Zu-null-Sieg lässt Sportunion Mauer passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Bei Sportunion Mauer greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt Sportunion Mauer die beste Defensive der Wiener Stadtliga. Sportunion Mauer weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Sportunion Mauer seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 13 Spiele ist es her.

SV Wienerberg führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SV Wienerberg 1921 auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächster Prüfstein für Sportunion Mauer ist FC Stadlau (Samstag, 16:00 Uhr). SV Wienerberg misst sich am selben Tag mit SV Dinamo Helfort 15 (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Wir können zwar besser Fußballspielen wie wir es heute gezeigt haben, mit dem klaren Sieg sind wir aber natürlich zufrieden. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. So kann es weitergeehen."

Christoph Knirsch (Trainer Mauer): "Ich bin mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden. Wir waren von Beginn an konzentriert und haben nicht nachgelassen."

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Wir haben leider zu den schlechtesten Zeitpunkten die Tore bekommen, aber Mauer hat völlig verdient gewonnen. Gratulation an Mauer - sie stehen dort wo sie hingehören. Wir werden uns auf das nächste Spiel vorbereiten, das um nichts einfacher wird."

Aufstellungen:

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia, Predrag Ilic, Andre Necina, Marco Elbl, Nikola Ivic, Alexander Frank, Felix Langbrucker (K), Lucas De Giacomo, Luca Ruiss, Tobias Kerschl, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Lukas Hauer, Dominik Bartos, Marius Kraus, Christoffer Selzer



Trainer: Christoph Knirsch

SV Wienerberg 1921: Michael Höfler, Matthias Schmid, Jan Mülner, Andre Sliskovic, Ibrahim Mohamed, Alexander Unterreiner, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Nemanja Ivic, Stefan Trunic, Oliver Ikic, Maximilian Schmid, David Gschaider



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – SV Wienerberg 1921, 4:0 (3:0)

85 Nikola Ivic 4:0

46 Andre Necina 3:0

40 Predrag Ilic 2:0

3 Andre Necina 1:0

