Pessl-Goldtor bringt SV Schwechat drei Punkte bei SK Slovan HAC

Am Sonntag verbuchte SV Schwechat einen 1:0-Erfolg gegen SK Slovan HAC Trachten Witzky. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Schwechat beugen mussten. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für SK Slovan HAC geendet.





Keine Treffer

Im ersten Durchgang tasten sich die beiden Teams weitgehend ab. Beide wollen keinen Fehler machen. So ergeben sich aber auch keine nennswerten Tormöglichkeiten. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Schwechat legt vor

Im zweiten Durchgang agiert der Gastgeber dann stärker, muss dann aber den Verlusttreffer hinnehmen. Für das erste Tor sorgte Dominik Pessl. In der 59. Minute traf der Spieler von SV Schwechat ins Schwarze. Die Schwechater können die drei Punkte gut brauchen - dementsprechend werfen sie in der Schlussphase alles in die Schlacht, damit es auch beim Sieg bleibt.Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und Slovan HAC aus.

Der Patzer von SK Slovan HAC Trachten Witzky zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SK Slovan HAC bisher zwölf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Schwechat muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem SV Schwechat die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Schwechat aktuell den fünften Rang. Durch die drei Punkte gegen Slovan HAC verbesserte sich SV Schwechat auf Platz zehn. Schwechat bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. SV Schwechat ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag tritt SK Slovan HAC Trachten Witzky bei Austria XIII Auhof Center an, während Schwechat einen Tag zuvor FC Hellas Kagran empfängt.

Stimme zum Spiel:

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter SV Schwechat): "Ein wichtiger und verdienter Sieg am Sonntagmorgen bei Slovan HAC! Die Mannschaft hat eine hervorragende Leistung geboten und sich mit dem 1:0 den Sieg mehr als verdient. Unser Ziel ist es nun, weiterhin alle kommenden Aufgaben und Spiele positiv zu lösen. Großes Kompliment an das gesamte Team inklusive Trainer-Staff, im Moment macht es richtig Spaß!"

Wiener Stadtliga: SK Slovan HAC Trachten Witzky – SV Schwechat, 0:1 (0:0)

59 Dominik Pessl 0:1

