Unterreiner-Doppelpack bringt SV Wienerberg Sieg gegen SC Mannswörth nach Rückstand

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Wienerberg und Mannswörth an diesem 23. Spieltag. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte SV Wienerberg 1921 knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Führung kurz vor der Pause

Im ersten Durchgang sieht das Publikum vorerst noch keine Tore. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, fällt das Tor. Für den ersten Treffer sorgte David Pastuovic. In der 46. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Die Wienerberger verlieren den Ball und die Mannswörther nutzen die Chance eiskalt. Zur Pause wusste SC Mannswörth eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Wienerberg dreht Spiel

Im zweiten Durchgang verwalten die Mannswörther die Führung, während Wienerberg immer mehr riskiert. Für Mannswörth nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Alexander Unterreiner drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./92.) nach zwei Klasse-Umschaltaktionen und sicherte SV Wienerberg einen Last-Minute-Sieg. Letzten Endes ging SV Wienerberg 1921 im Duell mit SC Mannswörth als Sieger hervor.

Im Tableau hatte der Sieg von SV Wienerberg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Die Gastgeber bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten.

Mannswörth hat 34 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. SC Mannswörth verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Mannswörth ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag tritt SV Wienerberg 1921 bei ASV 13 an, während SC Mannswörth einen Tag zuvor FC Stadlau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Wir waren in der ersten Hälfte sehr verunsichert aufgrund der letzten Ergebnisse. Noch dazu haben wir in der letzten Minute vor der Pause ein Geschenk verteilt und Mannswörth ging zu diesem Zeitpunkt auch zurecht in Führung. Umso mehr freut es mich, dass die Mannschaft in der zweiten Hälfte eine tolle Reaktion gezeigt hat und wir nicht ganz unverdient das Spiel noch komplett gedreht haben."

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – SC Mannswörth, 2:1 (0:1)

92 Alexander Unterreiner 2:1

75 Alexander Unterreiner 1:1

46 David Pastuovic 0:1

