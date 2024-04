1. Simmeringer SC dreht Krimi gegen ASV 13

Details Sonntag, 28. April 2024 19:40

1. Simmeringer SC holte die Big Points im Kellerduell gegen ASV 13 durch einen 2:1-Sieg. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Führung für die Gäste

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Simmeringer. Vor 150 Zuschauern traf Noah Rossler per Elfmeter zum 1:0 (23.). Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Zur Pause reklamierte ASV 13 eine knappe Führung für sich.

Simmering gleicht aus

Im zweiten Durchgang agiert Simmering offensiver und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:1 steht. Rares Sergiu Chiorean traf zum 1:1 zugunsten von Simmeringer SC (52.) - er fängt einen Rückpass ab und trifft. Damit ist wieder alles offen. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Roman Holzgethan. In der Nachspielzeit war Holzgethan zur Stelle und markierte nach einem Angriff über die rechte Seite den Führungstreffer für den Gastgeber (93.). Letztlich nahm 1. Simmeringer SC gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Simmeringer SC machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang 14. 1. Simmeringer SC bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und 13 Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Simmeringer SC, der nach nunmehr elf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist 1. Simmeringer SC zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

62 Tore kassierte ASV 13 bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Wiener Stadtliga. Mit lediglich 13 Zählern aus 23 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff von ASV 13 herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte ASV 13 den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich ASV 13 schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Situation von ASV 13 ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Simmeringer SC handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

1. Simmeringer SC tritt am Freitag, den 03.05.2024, um 18:30 Uhr, bei SV Schwechat an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt ASV 13 SV Wienerberg 1921.

Stimme zum Spiel:

Rene Hieblinger (Trainer Simmeringer SC): "Natürlich freuen mich die drei Punkte. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Leistungen in den letzten Wochen waren ja auch schon nicht schlecht. Dieses Mal haben wir uns belohnt. Wir müssen weiter arbeiten. Es warten wichtige Spiele auf uns."

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – ASV 13, 2:1 (0:1)

93 Roman Holzgethan 2:1

52 Rares Sergiu Chiorean 1:1

23 Noah Rossler 0:1

