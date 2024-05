Spannendes Remis zwischen SV Dinamo Helfort und SV Donau

Details Sonntag, 05. Mai 2024 09:02

Am späten Samstagnachmittag endete das packende Duell zwischen SV Dinamo Helfort und SV Donau mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der SV Dinamo Helfort Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel, um in den letzten Minuten den Ausgleich zu erzielen. Die Partie war ein Vorgeschmack auf das Landes-Cup-Finale in 4 Tagen, in dem beide Teams im Ernst-Happel-Stadion auf einander treffen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams sofort ihre Absichten klar machten. Die Gastgeber, auch bekannt als die Ottakringer, und die Gäste lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Trotz der ausgeglichenen Anfangsphase gelang es SV Donau, in der 15. Minute durch einen Weitschuss-Treffer von Faruk Aktura in Führung zu gehen. Dieser frühe Rückstand setzte Dinamo Helfort unter Druck und zwang sie dazu, offensiver zu agieren. SV Donau nutzte die Räume, die sich durch das offensive Spiel der Ottakringer boten und hatte danach noch eine weitere Möglichkeit. Da diese aber nicht drinnen war, hielt man die junge Mannschaft der Gastgeber im Spiel. Die erste Hälfte endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Dinamo Helfort kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dinamo Helfort den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Die Ottakringer zeigten eine verbesserte Leistung und setzten die Abwehr der Donau unter ständigen Druck. Es folgten mehrere Wechsel auf beiden Seiten, die frischen Wind ins Spiel brachten. Besonders hervorzuheben ist der Wechsel bei Dinamo Helfort in der 81. Minute, als Besnik Mala für Dino Rusovic ins Spiel kam. Diese Auswechslung sollte sich als entscheidend erweisen, denn nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Mala den lang ersehnten Ausgleichstreffer. Sein Tor in der 87. Minute sorgte für großen Jubel unter den Anhängern von Dinamo Helfort.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von dem Versuch beider Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen, doch keine der beiden Seiten konnte eine entscheidende Chance verwerten. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, einem Ergebnis, das die Leistungen beider Teams über die gesamte Spieldauer gerecht widerspiegelt.

Stefan Coric: "Man muss sagen, dass beide Mannschaften, sowohl wir als auch Donau, schon mit der Vorbereitung auf das Liga-Cup-Finale beschäftigt waren. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft auf dem Feld, die in dieser Konstellation bisher noch nicht gespielt hat.

Über die Schlussphase: "Ich muss der Mannschaft für die letzten 10-15 Minuten wirklich gratulieren, als sie noch einmal alles reinwarf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Nach dem Ausgleich, hatten wir sogar noch ein, zwei gefährliche Momente, da hätte noch etwas passieren können."

Der Blick Richtung Cup-Finale: "Wir warten jetzt gespannt auf das Finale, das wir zum zweiten Mal in Folge bestreiten dürfen und wollen uns diesmal auch mit dem Titel belohnen."

SV Dinamo Helfort: Nikola Prekic (K) - Beniamin Puzan, Stefan Gratt - Ivan Cerkez, Antonio Dilber, Marsel Varivoda, Dino Rusovic, Mario Lozic, Rilind Ceku - Christiano Ivkic, Mateo Rimac



Ersatzspieler: David Djurdjevic, Antonio Budic, Besnik Mala, Agron Mala, Nemanja Milinkovic, Ivan Grozdanovic



Trainer: Stefan Coric

SV Donau: Anthony Alozie, Vedad Cosic, Hussein Bazzi (K), Marko Popovic, Emre Avci, Faruk Aktura, Emir Dzinic, Michael Rosenberger, Anes Avdovic, Philipp Straube, Denis Jetishi



Ersatzspieler: Semin Delic, Jakov Borna Zaja, Furkan Sezen, Ensar Muminovic, Erez Acikgöz, Aleksandar Cvetkovic



Trainer: Nermin Jusic

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : SV Donau - 1:1 (0:1)

87 Besnik Mala 1:1

15 Faruk Aktura 0:1

