Trainer-Debüt von Sonnleitner geht in die Hose: ASV 13 verliert gegen SV Wienerberg

In einem packenden Match am Samstagnachmittag, bei dem beide Teams bis zur letzten Sekunde um jeden Ball kämpften, setzte sich der SV Wienerberg mit 4:2 gegen den ASV 13 durch. Die Partie war geprägt von einem ständigen Auf und Ab der Emotionen, wobei die Gäste letztendlich die Oberhand behielten. Die Hietzinger mussten sich trotz einer kämpferischen Leistung und einer zwischenzeitlichen Aufholjagd geschlagen geben. Wienerberg dürfte sich damit wohl den Klassenerhalt gesichert haben. Man hat sechs Runden vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Bei ASV 13 ziehen hingegen immer dünklere Gewitterwolken auf. Das Trainerdebüt von Mario Sonnleitner ging in die Hose.

Erste Halbzeit: Wienerberg legt vor

Die Anfangsphase des Spiels gehörte beiden Teams, die mit hohem Einsatz um die Kontrolle des Balls kämpften. Doch es waren die Wienerberger, die den ersten Durchbruch erzielten. In der 36. Minute brachte Jan Mülner die Gäste per Kopf mit 1:0 in Führung, ein Tor, das den Spielverlauf zunächst bestimmte. Der ASV 13 bemühte sich um den Ausgleich, konnte jedoch die kompakte Defensive der Wienerberger vor der Halbzeitpause nicht überwinden.

Ein torreiches Auf und Ab in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der ASV 13 entschlossen, das Spiel zu drehen. Die Hietzinger kamen motiviert aus der Kabine und es dauerte nicht lange, bis Mika Friz in der 49. Minute nach einem Missverständnis der Gäste-Defensive den verdienten Ausgleich erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später brachte Srdan Todorovic die Wienerberger erneut in Führung - nach einem Freistoß an die Latte staubt er ab. Der Kampfgeist des ASV 13 wurde jedoch belohnt, als Anthony Nnadozie in der 56. Minute nach einem Eckball zum 2:2 ausglich und das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz den Gästen vom SV Wienerberg. In der 89. Minute brachte Benjamin Pitzek sein Team nach einer schönen Umschaltaktion mit 3:2 in Führung, ein Schockmoment für die Hietzinger, von dem sie sich nicht mehr erholen sollten. In der Nachspielzeit, genau in der 90. Minute, setzte Ibrahim Mohamed mit dem Tor zum 4:2 - ebenso nach einer Umschaltaktion - den Schlusspunkt unter eine spannende Partie. Der ASV 13 hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für die Wienerberger.

Die Gäste konnten durch diesen Sieg wichtige Punkte sammeln und zeigten einmal mehr ihre Stärke in entscheidenden Momenten. Der ASV 13 hingegen muss sich trotz einer aufopferungsvollen Leistung und einem zwischenzeitlichen Comeback am Ende ohne Punkte geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Aufgrund des Trainerwechsels bei ASV 13 war uns bewusst, dass es ein sehr kompliziertes Spiel werden wird. Sie haben es uns richtig schwer gemacht, umso glücklicher bin ich, dass wir ganz spät noch die drei Punkte einfahren konnten. Ein extrem wichtiger Sieg für uns."

Aufstellungen:

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Joshua Ferreira, Jakob Hauptmann, Din Talic, Noah Rossler, Alp Kahveci, Anthony Nnadozie, Mika Friz, Jonas Gary, Severin Mijatovic, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Julian Dorrek, Jakob Lustig, Niklas Radatz, Alexander Panner, Kajetan De Giacomo



Trainer: Mario Sonnleitner

SV Wienerberg 1921: Nemanja Ivic, Matthias Schmid, Jan Mülner, Ibrahim Mohamed, David Gschaider, Alexander Unterreiner, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Simon Ouguehi, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Stefan Trunic, Oliver Ikic, Maximilian Schmid, Christoph Sturz, Angelo Buratti, Florian Schöberl



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: ASV 13 : SV Wienerberg - 2:4 (0:1)

91 Ibrahim Mohamed 2:4

89 Benjamin Pitzek 2:3

56 Anthony Nnadozie 2:2

52 Srdan Todorovic 1:2

49 Mika Friz 1:1

36 Jan Mülner 0:1

