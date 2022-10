SC Kr. Geresdorf glückt nur der Ehrentreffer!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:03

SC Kroatisch Geresdorf blieb gegen Kobersdorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Kobersdorf setzte sich standesgemäß gegen SC Kr. Geresdorf durch.

Kobersdorf ging durch David Wilfinger in der 35. Minute in Führung. Noch vor der Halbzeit legte der Gast seinen zweiten Treffer nach (44.). Der dominante Vortrag von Kobersdorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.



Mit dem 3:0 durch Armin Memisevic schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Kobersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Dejan Lukic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Kobersdorf (63.). Fabian Buranits erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für Kr. Geresdorf. Lucas Fahnler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kobersdorf (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte Kobersdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Kroatisch Geresdorf.

SC Kr. Geresdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Heimteams alles andere als positiv. Kr. Geresdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kobersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kobersdorf.

Am kommenden Mittwoch tritt SC Kroatisch Geresdorf bei SPG HRVATI an, während Kobersdorf zwei Tage später Mattersburger Sportverein 2020 empfängt.

1. Klasse Mitte: SC Kroatisch Geresdorf – Kobersdorf, 1:5 (0:3)

83 Lucas Fahnler 1:5

72 Fabian Buranits 1:4

63 Dejan Lukic 0:4

47 Armin Memisevic 0:3

44 Juergen Kalbacher 0:2

35 David Wilfinger 0:1