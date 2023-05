Fünf Treffer eingeschenkt: Kobersdorf fegt über Weppersdorf hinweg

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:47

Kobersdorf erreichte am Freitagabend in der 22. Runde einen deutlichen 5:1-Erfolg bei ASK Weppersdorf. Die Überraschung blieb aus. Kobersdorf war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Gäste dominieren klar

ASK Weppersdorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Dejan Lukic das schnelle 1:0 für Kobersdorf erzielte. Richard Mark Gere erhöhte den Vorsprung von Kobersdorf nach 25 Minuten auf 2:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machten die Gäste das 3:0 (41.) - Jürgen Kalbacher ließ die Vorentscheidung Einzug halten. Der dominante Vortrag von Kobersdorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Den Vorsprung von Kobersdorf ließ Balazs Petro in der 63. Minute anwachsen. David Wilfinger vollendete zum fünften Tagestreffer in der 65. Spielminute. In der Schlussphase gelang Weppersdorf noch der Ehrentreffer (79.) durch Hans Jürgen Blahna. Patrick Felser verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von Kobersdorf war das Spiel nach einer Roten Karte in der 83. Minute vorzeitig beendet. Am Ende punktete Kobersdorf dreifach bei ASK Weppersdorf.

Trotz der Niederlage belegt Weppersdorf weiterhin den achten Tabellenplatz. In der Verteidigung des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. ASK Weppersdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und elf Niederlagen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Weppersdorf festigte Kobersdorf den dritten Tabellenplatz. Die Defensive von Kobersdorf (21 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Mitte zu bieten hat. Mit dem Sieg baute Kobersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kobersdorf 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kobersdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

ASK Weppersdorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 26.05.2023 gegen Sportverein Loipersbach. Kobersdorf erwartet am Freitag SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin.

79 Hans Juergen Blahna 1:5

65 David Wilfinger 0:5

63 Balazs Petro 0:4

41 Juergen Kalbacher 0:3

25 Richard Mark Gere 0:2

7 Dejan Lukic 0:1

