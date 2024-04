Draßburg II gelingt souveräner Heimsieg über Nikitsch

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:18

Mit 0:3 verlor Nikitsch am Samstag deutlich gegen die Reserve von ASV Draßburg. Draßburg II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Nikitsch einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Nikitsch mit 4:3 gesiegt.

Souveräner Heimsieg

Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Enrico Steiner das schnelle 1:0 für ASV Draßburg KM II erzielte. ASV Draßburg II hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Steiner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Heimmannschaft für einen Treffer sorgte (91.) - Raphael Federer traf. Ein starker Auftritt ermöglichte ASV Draßburg KM II am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Nikitsch.

Die Angriffsreihe von Draßburg II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 44 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg knüpfte ASV Draßburg II an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert ASV Draßburg KM II acht Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Zu mehr als Platz acht reicht die Bilanz von SC Nikitsch derzeit nicht. Nikitsch verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei SC Nikitsch. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Freitag trifft Draßburg II auf SPG HRVATI, Nikitsch spielt tags darauf gegen Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SC Nikitsch, 3:0 (1:0)

91 Raphael Federer 3:0

84 Enrico Steiner 2:0

8 Enrico Steiner 1:0

